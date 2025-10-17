Hindustan Hindi News
4.50% टूटा यह दिग्गज IT स्टॉक, Q2 रिजल्ट से निवेशक निराश, 16 एक्सपर्ट्स की बेचने की सलाह

Fri, 17 Oct 2025 09:51 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Wipro Ltd Share Price: आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड के शेयरो में 4.50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट शुक्रवार की सुबह देखने को मिली है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 242 रुपये तक आ गया। कंपनी के शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह तिमाही नतीजे को माने जा रहा है। विप्रो लिमिटेड ने गुरुवार को तिमाही नतीजों का ऐलान किया था।

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार 47 में से 16 एक्सपर्ट्स ने विप्रो के शेयरों को बेचने की सलाह दी है। वहीं, इस बिकवाली के बीच भी 13 एक्सपर्ट्स इस पर दांव लगाने की बात कह रहे हैं। 18 एक्सपर्ट्स ने विप्रो के मौजूदा निवेशकों को होल्ड की करने की बात कही है।

नोमुरा ने दी है खरीदने की सलाह

ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने 280 रुपये का टारगेट प्राइस विप्रो के लिए सेट किया है। ब्रोकरेज हाउस ने IT कंपनी को खरीदने की सलाह दी है। इस ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि विप्रो लिमिटेड के शेयर कई पैरामीटर को तोड़ने में सफल रहे हैं।

जेफरिज का मानना है कि गिरेगा भाव

ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने 220 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। जोकि कंपनी के 52 वीक लो लेवल 225 रुपये से भी कम का है। जेफरिज ने अंडरपरफॉर्म की रेटिंग दी है।

नेट प्रॉफिट में मामूली इजाफा

आईटी कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही के दौरान 3246.20 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले विप्रो लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 3208.80 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में मामूली सा इजाफा हुआ है। जुलाई से सितंबर के दौरान इस कंपनी का रेवन्यू 22697.30 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 1.7 प्रतिशत ही बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

