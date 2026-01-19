विप्रो लिमिटेड का शेयर 10% टूटा, Q3 रिजल्ट से निवेशक निराश, हो रही भारी बिकवाली

संक्षेप: आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड (Wipro Ltd) के शेयरों की स्थिति अच्छी नहीं है। तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद आज सोमवार को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस आईटी कंपनी का शेयर 10 प्रतिशत आज टूट गया है।

बीएसई में सोमवार को विप्रो लिमिटेड का शेयर गिरावट के साथ 252.95 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत की गिरावट के बाद 241.75 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया।

ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट प्राइस सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार मॉर्गन स्टेनले ने टारगेट प्राइस में कटौती की है। ब्रोकरेज हाउस ने विप्रो ‘अंडरवेट’ रेटिंग से घटाकर ‘इक्वलवेट’ कर दिया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस 270 रुपये से घटाकर 242 रुपये कर दिया है।

जेफरिज ने ‘अंडरपरफॉर्म’ की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 220 रुपये का टारगेट प्राइस विप्रो के लिए सेट किया है।

तिमाही नतीजों से निवेशक निराश विप्रो का वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट सात प्रतिशत घटकर 3,119 करोड़ रुपये रहा। यह गिरावट नए लेबर कोड के लागू होने के कारण 302.8 करोड़ रुपये के एकमुश्त अस्थायी प्रावधान के कारण आई है। बेंगलुरु स्थित कंपनी का 2024-25 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही में नेट प्रॉफिट 3,353.8 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में विप्रो की ऑपरेटिंग रेवन्यू 5.5 प्रतिशत बढ़कर 23,555.8 करोड़ रुपये हो गई जबकि गत वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि में यह 22,318.8 करोड़ रुपये थी। तिमाही आधार पर विप्रो का मुनाफा 3.9 प्रतिशत घटा जबकि राजस्व में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।