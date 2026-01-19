Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Wipro Ltd share Falls 10 percent after Q3 result investors not happy
विप्रो लिमिटेड का शेयर 10% टूटा, Q3 रिजल्ट से निवेशक निराश, हो रही भारी बिकवाली

विप्रो लिमिटेड का शेयर 10% टूटा, Q3 रिजल्ट से निवेशक निराश, हो रही भारी बिकवाली

संक्षेप:

आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड (Wipro Ltd) के शेयरों की स्थिति अच्छी नहीं है। तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद आज सोमवार को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस आईटी कंपनी का शेयर 10 प्रतिशत आज टूट गया है।

Jan 19, 2026 10:36 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड (Wipro Ltd) के शेयरों की स्थिति अच्छी नहीं है। तिमाही नतीजों के सामने आने के बाद आज सोमवार को कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस आईटी कंपनी का शेयर 10 प्रतिशत आज टूट गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बीएसई में सोमवार को विप्रो लिमिटेड का शेयर गिरावट के साथ 252.95 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत की गिरावट के बाद 241.75 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया।

ये भी पढ़ें:अमेरिकी कंपनी से मिला 900 करोड़ रुपये का काम, भारी बिकवाली के बीच 8% चढ़ा शेयर

ब्रोकरेज ने घटाया टारगेट प्राइस

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार मॉर्गन स्टेनले ने टारगेट प्राइस में कटौती की है। ब्रोकरेज हाउस ने विप्रो ‘अंडरवेट’ रेटिंग से घटाकर ‘इक्वलवेट’ कर दिया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट प्राइस 270 रुपये से घटाकर 242 रुपये कर दिया है।

जेफरिज ने ‘अंडरपरफॉर्म’ की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 220 रुपये का टारगेट प्राइस विप्रो के लिए सेट किया है।

ये भी पढ़ें:2 दिन में 50% भरा IPO, ग्रे मार्केट में दिखा रहा फायदा, दांव लगाने का आखिरी मौका

तिमाही नतीजों से निवेशक निराश

विप्रो का वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट सात प्रतिशत घटकर 3,119 करोड़ रुपये रहा। यह गिरावट नए लेबर कोड के लागू होने के कारण 302.8 करोड़ रुपये के एकमुश्त अस्थायी प्रावधान के कारण आई है। बेंगलुरु स्थित कंपनी का 2024-25 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही में नेट प्रॉफिट 3,353.8 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में विप्रो की ऑपरेटिंग रेवन्यू 5.5 प्रतिशत बढ़कर 23,555.8 करोड़ रुपये हो गई जबकि गत वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि में यह 22,318.8 करोड़ रुपये थी। तिमाही आधार पर विप्रो का मुनाफा 3.9 प्रतिशत घटा जबकि राजस्व में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Wipro Wipro Ltd Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।