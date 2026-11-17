पेट्रोल पर 0 और डीजल पर विंडफॉल टैक्स बढ़कर हुआ ₹14, जारी हुए तेल के 17 नवंबर के रेट
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Rates: वित्त मंत्रालय ने डीजल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया
- ATF पर टैक्स 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया
- इसके बाद आज 17 नवंबर को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दीं
केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात डीजल और हवाई ईंधन यानी ATF पर विंडफाल टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया। घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके बाद आज 17 नवंबर को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दीं।
सरकार के इस फैसले का घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि टैक्स में बदलाव केवल विदेश भेजे जाने वाले ईंधन पर किया गया है। देश के भीतर इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले मौजूदा टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आज भी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर बिक रहा है। यानी रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये और डीजल की 99.28 रुपये है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है।
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कितना बढ़ा विंडफॉल टैक्स
वित्त मंत्रालय ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया। ATF पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को भी 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया। जबकि, पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स जीरो है।
विंडफॉल टैक्स क्या है
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर सरकार हर 15 दिन में निर्यात पर लगने वाले टैक्स की समीक्षा करती है। मध्य-पूर्व में तनाव के चलते मार्च 2026 में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू किया था।
इसका मकसद घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और तेल कंपनियों को ज्यादा मुनाफे के लिए विदेशों में जरूरत से ज्यादा ईंधन बेचने से रोकना है।
तेल कंपनियों पर पड़ेगा असर
डीजल और हवाई ईंधन का निर्यात करने वाली कंपनियों को अब सरकार को ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। इससे उनके निर्यात कारोबार से होने वाले मुनाफे पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि, सरकार को उम्मीद है कि निर्यात पर टैक्स बढ़ने से कंपनियां घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने को प्राथमिकता देंगी। इससे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। ग्लोबल मार्केट में आज सुबह ब्रेंट क्रूड 92.44 डॉलर प्रति बैरल के पर ट्रेड कर रहा था। इसमें 3.55 प्रतिशत की बड़ी गिरावट थी। वहीं, अमेरिकी क्रूड WTI 85.28 डॉलर प्रति बैरल पर था।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें