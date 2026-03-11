पीएम किसान की 22वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा या नहीं, चेक करें लिस्ट में अपना नाम

PM Kisan New List: पीएम किसान की 22वीं किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये आपके खाते में आएंगे कि नहीं, इसके लिए पीएम किसान की ताजा लिस्ट में अपना नाम चेक करें। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपना नहीं बल्कि पूरे गांव के लाभार्थियों का नाम लेटेस्ट लिस्ट में देख सकते हैं।

PM Kisan New List: इस सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) योजना की 22वीं किस्त जारी करेंगे। शुक्रवार (13 मार्च) को यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

पीएम किसान की 22वीं किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये आपके खाते में आएंगे कि नहीं, इसके लिए पीएम किसान की ताजा लिस्ट में अपना नाम चेक करें। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपना नहीं बल्कि पूरे गांव के लाभार्थियों का नाम लेटेस्ट लिस्ट में देख सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करते जाना है...

पहला स्टेप: पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं और Benificiary List को टैप करें।

दूसरा स्टेप: एक नया पेज खुलेगा जिसमें Benificiary List लिखा होगा। यहां आप राज्य, जिला, तहसील भरें। ब्लॉक और गांव चुनें। इसके बाद Get Report पर टैप करें। आपके सामने पूरे गांव की सबसे ताजी लिस्ट खुल जाएगी। इसमें जिसका नाम होगा, उनके खाते में 13 मार्च को 2000 रुपये गिरेंगे।

किस्तों पर एक नजर इस योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में जारी की गई थी। उस समय 9 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा और 18,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी। इससे पहले अगस्त 2025 में जारी 20वीं किस्त में 9.8 करोड़ किसानों को शामिल किया गया था, जिनमें से 2.4 करोड़ महिला किसान थीं। यह योजना किसानों को खेती के लिए जरूरी सामान खरीदने, फसल की अच्छी देखभाल करने और अनौपचारिक कर्ज पर उनकी निर्भरता कम करने में मदद करती है।

डिजिटल हुई किसान सम्मान योजना पिछले कुछ वर्षों में इस योजना ने रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया है। फरवरी 2020 में लॉन्च किया गया पीएम-किसान मोबाइल ऐप किसानों को खुद को रजिस्टर करने, अपनी किस्त की स्थिति देखने और ई-केवाईसी पूरी करने की सुविधा देता है। हाल ही में 24 फरवरी 2026 को इस योजना ने अपने सात साल पूरे किए, जिसकी जानकारी आधिकारिक पीएम-किसान हैंडल ने सोशल मीडिया पर साझा की।