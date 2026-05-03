महंगा होगा सवाई सफर? तेल की कीमतों ने बिगाड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री की हालत, इन कंपनियों के शेयर धड़ाम

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जेट फ्यूल की कीमतों में उछाल से एयरलाइन कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। इसके चलते कनाडा (Air Canada) ने 2026 का अपना फाइनेंशियल आउटलुक वापस ले लिया है। कंपनी ने टिकट कीमतों में बढ़ोतरी जैसे कदम उठाने की बात कही है।

ईरान में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब वैश्विक एविएशन सेक्टर पर साफ दिखाई देने लगा है। कनाडा की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर कनाडा (Air Canada) ने 2026 के लिए अपना फुल-ईयर फाइनेंशियल आउटलुक अचानक वापस ले लिया है, जिसका सीधा कारण जेट फ्यूल की कीमतों में तेज उछाल बताया गया है। कंपनी के सीईओ माइकल रूसो (Michael Rousseau) ने साफ कहा कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने एयरलाइन इंडस्ट्री को बड़ा झटका दिया है।

दरअसल, एयरलाइंस के लिए फ्यूल सबसे बड़ा खर्च होता है और जब इसकी कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो कंपनियों की मुनाफे पर सीधा असर पड़ता है। हालांकि, एयर कनाडा ने पहले क्वॉर्टर में अपने नुकसान को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए हेजिंग स्ट्रेटेजी का सहारा लिया, जिससे वित्तीय दबाव थोड़ा कम हुआ। फिर भी कंपनी को भविष्य को लेकर अनिश्चितता दिख रही है, इसलिए उसने अपनी गाइडेंस को फिलहाल रोकना बेहतर समझा।

इस बीच अन्य बड़ी एयरलाइंस भी इसी तरह के दबाव का सामना कर रही हैं। यूनाइटेड एयरलाइन्स (United Airlines) ने पहले ही अपने पूरे साल के मुनाफे का अनुमान घटा दिया है, जबकि डेल्टा एयरलाइन्स (Delta Air Lines) ने अपने आउटलुक को अपडेट ही नहीं किया। इससे साफ है कि यह समस्या सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए चुनौती बन चुकी है।

एयर कनाडा के शेयर में गिरावट

शेयर बाजार में भी इसका असर दिखा और एयर कनाडा के शेयर करीब 2% गिरकर C$18.26 पर आ गए। हालांकि कंपनी की पहली तिमाही की कमाई अच्छी रही, जिसमें रेवेन्यू 11% बढ़कर C$5.8 बिलियन तक पहुंच गया, जो अनुमान से ज्यादा है। इसके बावजूद निवेशकों की चिंता फ्यूल कॉस्ट और भविष्य की मांग को लेकर बनी हुई है।

कंपनी ने यह भी बताया कि वह बढ़ती लागत का 50-60% हिस्सा अतिरिक्त चार्ज या किराए में बढ़ोतरी के जरिए कवर करने की कोशिश करेगी। साथ ही कुछ रूट्स पर अस्थायी बदलाव भी किए जा रहे हैं, जैसे टोरंटो और मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट के लिए उड़ानें जून से अक्टूबर तक बंद रहेंगी। इसका साफ मतलब है कि आने वाले समय में कनाडा समेत कई अन्य देशों में भी हवाई सफर महंगा हो सकता है।

इंडिगो के शेयर गिरे

आपको बता दें कि InterGlobe Aviation (INDIGO) के शेयरों में हाल के दिनों में दबाव देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों में स्टॉक करीब 5.62% गिरकर ₹4,300 के स्तर पर आ गया है, जो यह संकेत देता है कि निवेशकों में शॉर्ट-टर्म सतर्कता बढ़ी है। यह गिरावट मुख्यतः एविएशन सेक्टर पर बढ़ती जेट फ्यूल कीमतों, ग्लोबल अनिश्चितता और मार्जिन पर दबाव जैसी चिंताओं के कारण देखी जा रही है।