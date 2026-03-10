डॉलर की उड़ान और रुपये की गिरावट को क्या थाम पाएगा RBI का ये प्लान?

Dollar Vs Rupee: रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उसे संभालने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने हस्तक्षेप बढ़ा दिए हैं। शुक्रवार को RBI ने घोषणा की कि वह इस महीने बाजार से 10.9 अरब डॉलर (करीब एक लाख करोड़ रुपये) के बॉन्ड खरीदेगा।

क्यों जरूरी हो गए ये कदम? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम दिखाते हैं कि कैसे ऊंची तेल कीमतों ने केंद्रीय बैंक को कई मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है। ईरान में संघर्ष शुरू होने के बाद तेल की कीमतें आसमान छू गई थीं। महंगे ऊर्जा स्रोत से महंगाई बढ़ने, व्यापार घाटा बढ़ने और रुपये पर दबाव बढ़ने की आशंका है। विदेशी मुद्रा बाजार में दखल देकर और बॉन्ड खरीदकर, RBI रुपये को स्थिर करने, बाजार में नकदी की कमी को दूर करने और सरकार की उधारी लागत को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है।

क्या लंबा खिंच सकता है संकट? कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री का कहना है कि अगर मध्य पूर्व का संकट लंबा खिंचता है तो भुगतान संतुलन पर काफी दबाव आ सकता है। ऐसे में RBI को बार-बार मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है और संभवतः अपनी बॉन्ड खरीद को भी बढ़ाना पड़ सकता है।

कितना पड़ा भारी RBI का दखल? ऐसाअनुमान है कि पिछले हफ्ते रुपये को संभालने के लिए केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में 18 से 20 अरब डॉलर बेचे, जिसमें से ज्यादातर हस्तक्षेप विदेशी बाजारों में किया गया। नकदी की कमी पूरी करने के लिए उसने खरीद-बिक्री स्वैप (swap) का भी सहारा लिया। फरवरी के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 728.5 अरब डॉलर था।

92 के पार पहुंचा रुपया, आगे क्या? इस बीच,मौजूदा संकट के दौरान रुपया लगातार नए निचले स्तर पर पहुंच गया और 92 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया। बार्कलेज बैंक के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रुपये पर दबाव बना रह सकता है।

तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी सोमवार कोतेल का भाव 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था, क्योंकि कारोबारियों ने मध्य पूर्व में लंबे टकराव की आशंका जताई थी। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, कीमतों में गिरावट आई, लेकिन फिर भी वे फरवरी के स्तर से ऊपर बनी हुई हैं।

RBI की रणनीति: आक्रामक बचाव या संयम? कुछ विश्लेषकोंका कहना है कि यह संघर्ष कितने समय तक चलेगा, इसको लेकर अनिश्चितता के बीच RBI रुपये का बहुत आक्रामक तरीके से बचाव नहीं करेगा। एक अर्थशास्त्री के अनुसार, संघर्ष के खत्म होने के समय को लेकर कम जानकारी और तेल के 100 डॉलर से ऊपर बने रहने पर RBI रुपये में गिरावट को और अधिक सहन कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हस्तक्षेप और संभावित मूल्यांकन घाटे के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने की संभावना है, इसलिए केंद्रीय बैंक को उनका सावधानी से इस्तेमाल करना होगा।

बॉन्ड खरीद से क्या होगा असर? केंद्रीय बैंक द्वाराबॉन्ड खरीद का मकसद उसके विदेशी मुद्रा कारोबार से निकलने वाली नकदी की कमी को पूरा करना और सरकारी बॉन्ड की पैदावार को काबू में रखना भी है। बेंचमार्क पैदावार बढ़कर उन स्तरों की ओर लौट रही है जो जनवरी 2025 में देखे गए थे। ब्याज दरों में चार कटौती और पिछले साल रिकॉर्ड नकदी डाले जाने के बावजूद इस साल इनमें 10 आधार अंक से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

आगे की राह क्या है? एक निवेश प्रबंधन कंपनीके अधिकारी का कहना है कि संभव है कि केंद्रीय बैंक अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार, मुद्रा हस्तक्षेप के साथ-साथ बॉन्ड खरीद करके भविष्योन्मुखी और सक्रिय तरीके से नकदी की कमी को दूर कर रहा हो।