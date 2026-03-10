Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

डॉलर की उड़ान और रुपये की गिरावट को क्या थाम पाएगा RBI का ये प्लान?

Mar 10, 2026 11:49 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Dollar Vs Rupee: रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उसे संभालने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने हस्तक्षेप बढ़ा दिए हैं। शुक्रवार को RBI ने घोषणा की कि वह इस महीने बाजार से 10.9 अरब डॉलर (करीब एक लाख करोड़ रुपये) के बॉन्ड खरीदेगा।

डॉलर की उड़ान और रुपये की गिरावट को क्या थाम पाएगा RBI का ये प्लान?

रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उसे संभालने के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने हस्तक्षेप बढ़ा दिए हैं। शुक्रवार को RBI ने घोषणा की कि वह इस महीने बाजार से 10.9 अरब डॉलर (करीब एक लाख करोड़ रुपये) के बॉन्ड खरीदेगा। यह उन स्क्रीन-आधारित खरीद के अलावा होगा, जो वह पिछले कुछ हफ्तों से कर रहा है। हालंकि, मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर से उछला, 7 पैसे बढ़कर 92.14 पर पहुंच गया।

क्यों जरूरी हो गए ये कदम?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम दिखाते हैं कि कैसे ऊंची तेल कीमतों ने केंद्रीय बैंक को कई मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है। ईरान में संघर्ष शुरू होने के बाद तेल की कीमतें आसमान छू गई थीं। महंगे ऊर्जा स्रोत से महंगाई बढ़ने, व्यापार घाटा बढ़ने और रुपये पर दबाव बढ़ने की आशंका है। विदेशी मुद्रा बाजार में दखल देकर और बॉन्ड खरीदकर, RBI रुपये को स्थिर करने, बाजार में नकदी की कमी को दूर करने और सरकार की उधारी लागत को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है।

क्या लंबा खिंच सकता है संकट?

कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री का कहना है कि अगर मध्य पूर्व का संकट लंबा खिंचता है तो भुगतान संतुलन पर काफी दबाव आ सकता है। ऐसे में RBI को बार-बार मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है और संभवतः अपनी बॉन्ड खरीद को भी बढ़ाना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर मुआवजा पॉलिसी बनाए सरकार, SC का आदेश

कितना पड़ा भारी RBI का दखल?

ऐसाअनुमान है कि पिछले हफ्ते रुपये को संभालने के लिए केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में 18 से 20 अरब डॉलर बेचे, जिसमें से ज्यादातर हस्तक्षेप विदेशी बाजारों में किया गया। नकदी की कमी पूरी करने के लिए उसने खरीद-बिक्री स्वैप (swap) का भी सहारा लिया। फरवरी के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 728.5 अरब डॉलर था।

92 के पार पहुंचा रुपया, आगे क्या?

इस बीच,मौजूदा संकट के दौरान रुपया लगातार नए निचले स्तर पर पहुंच गया और 92 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया। बार्कलेज बैंक के अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रुपये पर दबाव बना रह सकता है।

ये भी पढ़ें:LPG संकट से ढाबे और रेस्टोरेंट के बंद होने की आशंका, सरकार ने बनाई टास्क फोर्स

तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी

सोमवार कोतेल का भाव 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था, क्योंकि कारोबारियों ने मध्य पूर्व में लंबे टकराव की आशंका जताई थी। हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद कि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, कीमतों में गिरावट आई, लेकिन फिर भी वे फरवरी के स्तर से ऊपर बनी हुई हैं।

RBI की रणनीति: आक्रामक बचाव या संयम?

कुछ विश्लेषकोंका कहना है कि यह संघर्ष कितने समय तक चलेगा, इसको लेकर अनिश्चितता के बीच RBI रुपये का बहुत आक्रामक तरीके से बचाव नहीं करेगा। एक अर्थशास्त्री के अनुसार, संघर्ष के खत्म होने के समय को लेकर कम जानकारी और तेल के 100 डॉलर से ऊपर बने रहने पर RBI रुपये में गिरावट को और अधिक सहन कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हस्तक्षेप और संभावित मूल्यांकन घाटे के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने की संभावना है, इसलिए केंद्रीय बैंक को उनका सावधानी से इस्तेमाल करना होगा।

बॉन्ड खरीद से क्या होगा असर?

केंद्रीय बैंक द्वाराबॉन्ड खरीद का मकसद उसके विदेशी मुद्रा कारोबार से निकलने वाली नकदी की कमी को पूरा करना और सरकारी बॉन्ड की पैदावार को काबू में रखना भी है। बेंचमार्क पैदावार बढ़कर उन स्तरों की ओर लौट रही है जो जनवरी 2025 में देखे गए थे। ब्याज दरों में चार कटौती और पिछले साल रिकॉर्ड नकदी डाले जाने के बावजूद इस साल इनमें 10 आधार अंक से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

ये भी पढ़ें:100 डॉलर के नीचे आया कच्चा तेल, युद्ध खत्म करने के ट्रंप के संकेत से हुआ ठंडा

आगे की राह क्या है?

एक निवेश प्रबंधन कंपनीके अधिकारी का कहना है कि संभव है कि केंद्रीय बैंक अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार, मुद्रा हस्तक्षेप के साथ-साथ बॉन्ड खरीद करके भविष्योन्मुखी और सक्रिय तरीके से नकदी की कमी को दूर कर रहा हो।

इस साल की शुरुआत में RBI गवर्नर ने कहा था कि कम महंगाई और मजबूत विकास की बदौलत भारत एक दुर्लभ 'गोल्डीलॉक्स अवधि' में है। अक्टूबर में अपनी समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान लगाया था और कहा था कि इस स्तर से 10% की बढ़ोतरी महंगाई को 30 आधार अंक बढ़ा सकती है और विकास दर को करीब 15 आधार अंक कम कर सकती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Business News Dollar Rupee Rate Business News In Hindi
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,