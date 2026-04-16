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शेयर मार्केट आज चढ़ेगा या गिरेगा? क्या कह रहे गिफ्ट निफ्टी के संकेत

Apr 16, 2026 08:08 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today 16 April: शेयर मार्केट की चाल आज कैसी रहेगी? अमेरिकी शेयर बाजार, डॉलर-सोना, कच्चा तेल, एशियन मार्केट और गिफ्ट निफ्टी के क्या हैं सेंसेक्स-निफ्टी के लिए संकेत, जानें यहां…

शेयर मार्केट आज चढ़ेगा या गिरेगा? क्या कह रहे गिफ्ट निफ्टी के संकेत

Stock Market Today 16 April: अमेरिका-ईरान युद्ध में तनाव कम होने की उम्मीद से आज भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के गुरुवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मिश्रित रहा, नैस्डैक नवंबर 2021 के बाद पहली बार 11 सेशन चढ़ा है।

शेयर मार्केट के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

अमेरिका-ईरान शांति समझौते की बढ़ती उम्मीदों के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को बढ़त रही। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का एमएससीआई इंडेक्स 0.3% ऊपर था। जापान का निक्केई 225 0.81% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.70% बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.03% बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.77% बढ़ा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने बढ़त के साथ शुरुआत का संकेत दिया।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,314 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 77 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों सेंसेक्स-निफ्टी के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार का एसएंडपी 500 और नैस्डैक कंपोजिट रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। जबकि, डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 72.27 अंक या 0.15% गिरकर 48,463.72 पर आ गया। एसएंडपी 500 55.57 अंक या 0.80% बढ़कर 7,022.95 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 376.93 अंक या 1.60% बढ़कर 24,016.02 पर बंद हुआ।

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कच्चे तेल की कीमतें

अमेरिका-ईरान तनाव को कम करने की उम्मीदों पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.5% गिरकर 94.49 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 0.8% गिरकर 90.59 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

सोना और डॉलर

हाजिर सोने की कीमत 0.5% बढ़कर 4,812.95 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमत 0.6% बढ़कर 79.39 डॉलर प्रति औंस हो गई। डॉलर अमेरिकी डॉलर प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले मार्च की शुरुआत के बाद से अपने सबसे निचले स्तर के करीब रहा। डॉलर इंडेक्स 98.027 पर स्थिर था। यूरो 1.1808 डॉलर पर खड़ा था और स्टर्लिंग $1.3569 पर कारोबार कर रहा था, दोनों लगभग 0.1% ऊपर थे। जापानी येन 158.78 पर मजबूत था, जबकि युआन लगभग 0.04% ऊपर 6.8146 युआन प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

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दलाल स्ट्रीट के लिए कैसा रहा बुधवार

बुधवार को दलाल स्ट्रीट में खरीदारी का एक नया दौर देखा गया, जिसमें दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में बंपर उछाल दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,263 अंक उछल कर 78,111 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 388 अंकों की उड़ान भरकर 24,231 पर बंद होने में कामयाब रहा।

क्या कह रहे एक्सपर्ट

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शोध प्रमुख (वेल्थ मैनेजमेंट) सिद्धार्थ खेमका ने कहा, 'जब तक शांति वार्ता बनी रहती है और कच्चे तेल पर नियंत्रण रहता है, तब तक भारतीय शेयर बाजारों में तेजी बनी रहेगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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