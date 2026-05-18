LPG की स्थिति क्या ऐसी ही रहेगी? सप्लाई और रेट पर क्या है अपडेट?
LPG Price Today: लोग तो अब पूछने लगे हैं कि क्या गैस की स्थिति ऐसे ही रहेगी। एक्सपर्ट्स की मानें तो जबतक होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही पहले की तरह नहीं होगी, तबतक हालात ऐसी ही रहेंगे या यूं कहें इससे बदतर भी हो सकते हैं।
LPG Price Today: एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई युद्ध के पहले जैसी नहीं है। कोई भी और कभी भी सिलेंडर आराम से पा जाता था। लेकिन, जब से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी 100 पर्सेंट DAC कोड के जरिए होने लगी है तब से किल्लत और बढ़ गई है। खासकर उनकी, जिनके पास कनेक्शन नहीं हैं या हैं तो किसी और शहर में था और कोरोना काल में अपने गांव लौट आए हैं।
हालांकि यह समस्या बहुत छोटे पैमाने पर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से कम मुनाफे वाले ठेले-खोमचे वालों को भी दुकान बंद करनी पड़ी है, जिससे सस्ता खाना मिलना भी कम हो गया। एक मजदूर ने ब्लूमबर्ग को बताया कि वह दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया है। वहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का दावा है कि उनके पास 45 दिनों का स्टॉक है और कहीं कोई एलपीजी सिलेंडर की कमी नहीं है।
हकीकत की बात करें तो जिन लोगों के पास पक्का पता है, यानी वैलिड कनेक्शन है तो उनके लिए भी हालात पहले जैसे नहीं है। बुकिंग के बाद भी उन्हें 25 से 45 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। रेट की बात करें तो दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलो के सिलेंडर का दाम पिछले दिनों करीब 7% बढ़कर 913 रुपये (9.50 डॉलर) हो गया और सबसे बड़ी दिक्कत रिफिल करवाने के लिए लंबे इंतजार की है।
लोग तो अब पूछने लगे हैं कि क्या गैस की स्थिति ऐसे ही रहेगी। एक्सपर्ट्स की मानें तो जबतक होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही पहले की तरह नहीं होगी, तबतक हालात ऐसी ही रहेंगे या यूं कहें इससे बदतर भी हो सकते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए गैस महंगी बनी हुई है और बड़े सिलेंडर पर खर्च तेजी से बढ़ रहा है।
एलपीजी प्राइस टूडे: जयपुर, देहरादून बेंगलुरु,
देहरादून में घरेलू सिलेंडर ₹932 और कमर्शियल ₹3129 का है। अंडमान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट ₹989 हैं तो कमर्शियल के ₹3490 है।
जयपुर में एलपीजी घरेलू सिलेंडर ₹916.5 और 19 किलो वाला कमर्शियल ₹3099 में बिक रहा है।
बेंगलुरु में घरेलू ₹915.50 और कमर्शियल ₹3152 में बिक रहा है। हैदराबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट ₹965 और कमर्शियल ₹3315 है।
इंडेन के मुताबिक इंदौर में घरेलू सिलेंडर 941 रुपये का है और कमर्शियल 3176.5 रुपये का। रायपुर में घरेलू सिलेंडर 984.5 रुपये और कमर्शियल 3294.5 रुपये में है। पटना में आज घरेलू सिलेंडर ₹1002.50 और कमर्शियल ₹3346.5 का है।
देश के बड़े शहरों में नए रेट (19 Kg LPG)
दिल्ली: ₹3,071.50
मुंबई: ₹3,024
कोलकाता: ₹3,202
चेन्नई: ₹3,237
बेंगलुरु: ₹3,152
अहमदाबाद: ₹3,091
पुणे: ₹3,084
आगरा: ₹3125.5
गोरखपुर:₹3255.5
लखनऊ: ₹3194
स्रोत: इंडियन ऑयल
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें