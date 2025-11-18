Hindustan Hindi News
रसोई गैस की बढ़ती मांग में राहत देगा अमेरिका से करार, क्या LPG के दाम भी घटेंगे

संक्षेप: पिछले साल अंतरराष्ट्रीय रसोई गैस कीमतें 60% से ज्यादा चढ़ गई थीं, इसके बावजूद उज्ज्वला उपभोक्ताओं को सिलेंडर 500-550 रुपये में मिलता रहा और सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी देकर कीमतों को स्थिर रखा।

Tue, 18 Nov 2025 05:33 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
भारत एलपीजी की लगभग आधी मांग आयात से पूरी करता है। ऐसे में स्थिर, विश्वसनीय और कीमतों में कम उतार-चढ़ाव वाले स्रोत बेहद जरूरी हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की सोमवार को की गई घोषणा के मुताबिक अमेरिका से हुआ करार माउंट बेलव्यू बेंचमार्क पर आधारित है, जो वैश्विक एलपीजी बाजार में एक पारदर्शी और स्थिर मूल्य वाली प्रणाली माना जाता है।

अब तक भारत एलपीजी आयात के लिए मुख्य रूप से खाड़ी देशों पर निर्भर था, लेकिन पहली बार अमेरिका के साथ इस तरह का करार दोनों देशों के रणनीतिक ऊर्जा सहयोग को मजबूत बनाएगा। जानकारों का मानना है कि यह सौदा आने वाले वर्षों में एलएनजी, कच्चे तेल और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है।

इस करार के तहत अमेरिका से साल 2026 में 22 लाख टन एलपीजी का आयात किया जाएगा. यह करार सिर्फ एक साल के लिए ही किया गया है। अमेरिका से अगले साल आयात होने वाला एलपीजी भारत के कुल आयात का 10 फीसदी हिस्‍सा होगा। यह आयात अमेरिका के खाड़ी तटीय क्षेत्र से होगा और सीधे भारतीय बंदरगाह पर आएगा।

भारत की तीन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अमेरिकी उत्पादकों के साथ महीनों तक बातचीत के बाद यह सौदा किया है। इससे न सिर्फ आपूर्ति का जोखिम कम होगा, बल्कि कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भी सीमित होगा। 2026 में अगर दुनिया के बाजार में उथल-पुथल होती है तो भारत के पास एक लंबी अवधि का स्थिर मूल्य वाला करार होगा।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम

भारत की यह पहल एक रणनीतिक संकेत भी दे रहा है कि देश ऊर्जा सुरक्षा के नए मॉडल की ओर बढ़ रहा है। इस करार के तीन प्रमुख फायदे होंगे। पहला, भारत-अमेरिका संबंधों में सुधार, उपभोक्ताओं को स्थिर कीमतों की सुरक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की आर्थिक मजबूती।

उपभोक्ताओं को फायदा होगा

पिछले साल अंतरराष्ट्रीय रसोई गैस कीमतें 60% से ज्यादा चढ़ गई थीं, इसके बावजूद उज्ज्वला उपभोक्ताओं को सिलेंडर 500-550 रुपये में मिलता रहा और सरकार ने 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी देकर कीमतों को स्थिर रखा। अमेरिका से यह लंबी अवधि का सौदा भविष्य में भी कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है, जिससे सब्सिडी भार कम होने की संभावना बढ़ जाती है।

भारत में एलपीजी उत्‍पादन

1.3 करोड़ टन एलपीजी का उत्‍पादन वित्त वर्ष 2024 में

42 फीसदी था कुल खपत का

67 फीसदी के आसपास पहुंच गया था आयात

10 लाख टन एलपीजी उत्पादन हर माह वित्त वर्ष 2025 में

30 फीसदी बढ़ी 10 साल में एलपीजी उत्पादन

32 फीसदी बढ़ी मांग बीते दशक के दौरान

आयात पर निर्भरता बढ़ती जा रही

3.1 करोड़ टन है देश में रसोई गैस की कुल खपत

66 फीसदी करना पड़ा है आयात

2.01 करोड़ टन था आयात 2023-24 में

2.05 करोड़ टन होगा गया 2024-25 में

सबसे ज्‍यादा आयात मध्‍य पूर्व देशों से

81 लाख टन यूएई से

50 लाख टन कतर से

34 लाख टन कुवैत से

33 लाख टन सउदी अरब से

भारत ने अमेरिका से मांगा ब्रिटेन जैसा करार

भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच ठीक उसी तर्ज पर व्यापार समझौता हो सकता है, जिस तरह का समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों देशों के बीच सेवाओं, डिजिटल व्यापार, निवेश और आपसी बाजार पहुंच पर नए सिरे से बातचीत हो रही है। भारत का अमेरिका को दिया गया ताजा प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा पर दोहरी देनदारी से राहत देने पर केंद्रित है।

यूके के साथ हुए समझौते के मॉडल के आधार पर भारत चाहता है कि अमेरिका में अस्थायी तौर पर काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारी से छूट मिले।

आईटी और सेवाओं के व्यापार में लगे भारतीय पेशेवरों के लिए यह बड़ा राहत वाला कदम साबित होगा। यह समझौता एक दूसरे के देश में जाकर काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के दोहरे कराधान को रोकता है।

नवंबर के अंत तक औपचारिक ऐलान की उम्मीद

भारत–अमेरिका व्यापार समझौता कई दौर की चर्चाओं के बाद अब लगभग तैयार माना जा रहा है और नवंबर के अंत तक इसके औपचारिक ऐलान की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, अमेरिका भारत पर लगाए गए पेनल्टी टैरिफ वापस लेने को तैयार है, जबकि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार को आंशिक रूप से खोलेगा।

दोनों देशों ने हाल के महीनों में बढ़ी व्यापारिक तनातनी को कम करने पर सहमति जताई है। खासकर रूस से तेल खरीद पर लगे शुल्क संबंधी विवाद सुलझने के बाद समझौते का रास्ता साफ हुआ है। अक्टूबर में भारत की रूस से आयात में गिरावट के बाद यह विवाद व्यावहारिक रूप से खत्म हो गया।

इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा कि दोनों देश ‘फेयर ट्रेड डील’ के करीब हैं, जो ऊर्जा व्यापार और निवेश को नई दिशा देगा। दोनों पक्ष अब पारस्परिक टैरिफ दरें तय करने में जुटे हैं, जिनके लिए 12–15 फीसदी और 15–19 फीसदी के दो स्लैब पर विचार चल रहा है।

