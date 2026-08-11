पेंशन ₹1000 की जगह ₹7500 होगी? संसद में क्या बोली सरकार?
मुख्य बातें
- EPS Pension: न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग पेंशनर्स और ईपीएफ सदस्यों की ओर से काफी समय से उठाई जा रही है
- इस मुद्दे की गूंज संसद तक भी पहुंची
- 31 मार्च 2026 तक ईपीएस योजना के तहत कुल पेंशनर्स की संख्या 85,84,604 (करीब 85.85 लाख) है
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग पेंशनर्स और ईपीएफ सदस्यों की ओर से काफी समय से उठाई जा रही है। इसी मांग को लेकर 5 अगस्त 2026 को ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया था। इस संगठन में देशभर से बड़ी संख्या में पेंशनर्स जुड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि मौजूदा 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच यह राशि किसी भी तरह से गुजर-बसर के लिए पर्याप्त नहीं है।
लोकसभा में उठा मुद्दा
इस मुद्दे की गूंज संसद तक भी पहुंची। 10 अगस्त 2026, सोमवार को लोकसभा में सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि क्या ईपीएस-95 की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की कोई योजना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी मांगी कि ईपीएस-1995 योजना के तहत कितने कर्मचारी आते हैं और उन्हें कुल कितनी पेंशन राशि दी जा रही है।
सरकार ने क्या जवाब दिया?
सरकार की ओर से श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं। हालांकि, उन्होंने अपने जवाब में यह जरूर बताया कि सरकार पहले से ही 1.16% वेतन के बजट सपोर्ट के अलावा भी पेंशनर्स को राहत दे रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ईपीएस फंड दो स्रोतों से बनता है।
पहला, इम्प्लॉयर द्वारा कर्मचारी के वेतन का 8.33% अंशदान, और दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा 15,000 रुपये प्रति माह तक की वेतन सीमा पर 1.16% का बजटीय अंशदान। उन्होंने यह भी बताया कि योजना के तहत सभी लाभ इसी फंड से दिए जाते हैं और ईपीएस, 1995 के पैरा 32 के तहत इस कोष का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।
इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि सरकार बजट के सहायता के जरिए ही पेंशनर्स को 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मुहैया करा रही है, जो कि ऊपर बताई गई 1.16% की वार्षिक सहायता से अलग और अतिरिक्त है।
करीब 85.85 लाख हैं पेशनर्स
मंत्री ने संसद को बताया कि 31 मार्च 2026 तक ईपीएस योजना के तहत कुल पेंशनर्स की संख्या 85,84,604 (करीब 85.85 लाख) है। इसी अवधि तक योजना के अंतर्गत कुल 15,819.28 करोड़ रुपये की पेंशन राशि वितरित की जा चुकी है। ये आंकड़े बताते हैं कि ईपीएस योजना कितनी बड़ी आबादी को कवर करती है और इसके तहत कितनी भारी राशि का लेन-देन होता है।
क्या भविष्य में पेंशन बढ़ाने की संभावना है?
मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार फिलहाल न्यूनतम पेंशन को तुरंत बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है, क्योंकि मंत्री का जवाब काफी सतर्क और गणितीय था। हालांकि, भविष्य में इस बढ़ोतरी से इंकार भी नहीं किया जा सकता है।
करंदलाजे ने अपने बयान में यह भी कहा कि सरकार ईपीएफओ योजनाओं के सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस दौरान फंड की स्थिरता और भविष्य की देनदारियों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। यानी जितनी भी पेंशन दी जाएगी, वह लंबे समय तक टिकाऊ और मजबूत आधार पर ही तय की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें