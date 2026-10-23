EPFO: क्या ₹1,000 से बढ़कर ₹7,500 हो जाएगी न्यूनतम पेंशन?
मुख्य बातें
- EPFO Pension: कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली कम से कम मंथली पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर 19 नवंबर 2026 को होने वाली EPFO बोर्ड की बैठक में चर्चा हो सकती है
EPFO Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पेंशनर्स के लिए एक अहम खबर है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली कम से कम मंथली पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर 19 नवंबर 2026 को होने वाली EPFO बोर्ड की बैठक में चर्चा हो सकती है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन यानी कमसे कम ₹1,000 प्रति माह है, जबकि पेंशनर्स संगठन इसे बढ़ाकर ₹7,500 करने और महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि, पेंशन बढ़ाने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
19 नवंबर को दिल्ली नहीं, गुजरात में होगी EPFO बोर्ड की बैठक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 240वीं बैठक 19 नवंबर को दिल्ली के बजाय गुजरात के गिर में होने की संभावना है। बैठक का एजेंडा अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का मुद्दा इसमें शामिल हो सकता है।
रिपोर्ट कहा गया है कि 19 नवंबर को गुजरात में पहली बार बैठक होगी। रिपोर्ट के अनुसार, पिछली पांच बैठकें नई दिल्ली में हुई थीं और आखिरी "बाहरी" बैठक मार्च 2022 में गुवाहाटी में हुई थी।
यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है, जब पेंशनभोगी संगठन और ट्रेड यूनियन मौजूदा पेंशन की राशि में इजाफे की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा होने से पेंशन बढ़ने की उम्मीदें फिर तेज हो सकती हैं।
कितनी पेंशन की मांग कर रहे हैं पेंशनर्स?
फिलहाल EPS के तहत पात्र पेंशनर्स को न्यूनतम ₹1,000 प्रति माह पेंशन मिलती है। यह राशि सितंबर 2014 से लागू है। पेंशनभोगी संगठनों और ट्रेड यूनियनों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह किया जाए। इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) देने की भी मांग की जा रही है।
संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में ₹1,000 महीने की पेंशन से बुजुर्गों के लिए जरूरी खर्च पूरे करना मुश्किल है। इसलिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी जरूरी है।
क्या सरकार ₹7,500 पेंशन को मंजूरी देगी?
अभी इस सवाल का जवाब नहीं है। सरकार ने पहले पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति और भविष्य में होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए पेंशन बढ़ाने पर विचार करने की बात कही है। बता दें EPFO की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ₹7,500 की न्यूनतम पेंशन को मंजूरी मिल गई है। किसी भी बढ़ोतरी के लिए सरकार का आधिकारिक फैसला जरूरी होगा।
EPFO वेज लिमिट में भी हुआ बदलाव: पेंशन से जुड़ी इस चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 में EPFO के अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी थी। यह बदलाव 17 सितंबर से प्रभावी हुआ।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें