कर्ज में डूबी कंपनी को सरकार से मिलेगी राहत या बंद करना पड़ेगा कारोबार? ₹7 पर आया शेयर

Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Will the debt ridden company get relief from the government or will it have to shut down its business

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 08:09 PM
Vodafone Idea: कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया (Vi) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लाइव मिंट से सोमवार को कहा है कि वोडाफोन आइडिया (Vi) को राहत देने से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला अकेले मंत्रालय का नहीं होगा। इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट और वित्त मंत्रालय से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। मंत्री ने साफ किया कि सरकार का मकसद टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत बनाना है, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए विशेष पैकेज पर फैसला लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों की राय जरूरी है। बता दें कि आज कंपनी के शेयर में 4 पर्सेंट तक की तेजी थी और यह 7.40 रुपये पर आ गया था।

क्या है डिटेल

संचार राज्य मंत्री ने कहा कि संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को अतिरिक्त राहत देने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि चूंकि संबंधित राशि काफी बड़ी है, इसलिए राहत देने का कोई भी फैसला सामूहिक होगा। मंत्री ने कहा, "इस समय, हमने (राहत देने की) कोई योजना नहीं बनाई है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार पहले ही कंपनी के काफी कर्ज को इक्विटी में बदल चुकी है। संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी में सरकार की 49% हिस्सेदारी है, जिसने कहा है कि वह चालू वित्त वर्ष से आगे नहीं टिक पाएगी। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को मिंट ने बताया कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने पिछले महीने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को कंपनी के लिए "कई राहत विकल्प" प्रस्तावित किए थे।

कर्ज में कंपनी

बता दें कि वीआई लंबे समय से भारी कर्ज और AGR बकाया के बोझ से जूझ रही है और लगातार सरकार से राहत की उम्मीद कर रही है। इस बयान से साफ है कि कंपनी से जुड़े किसी भी कदम पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श होने के बाद ही फैसला सामने आएगा। बता दें कि संकटग्रस्त वोडाफोन आइडिया पर सरकार का लगभग ₹83,400 करोड़ का एजीआर बकाया है, जिसमें से अगले मार्च से ₹18,000 करोड़ का वार्षिक भुगतान शुरू होगा। कंपनी ने पहले कहा था कि कंपनी के भारी बकाया को देखते हुए बैंक और ऋण देने को तैयार नहीं हैं, और बिना फाइनेंस के वह एक साल से अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। कुल मिलाकर, जुर्माने और ब्याज सहित, कंपनी पर सरकार का लगभग ₹2 ट्रिलियन बकाया है।

