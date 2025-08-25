कर्ज में डूबी कंपनी को सरकार से मिलेगी राहत या बंद करना पड़ेगा कारोबार? ₹7 पर आया शेयर

मंत्री ने साफ किया कि सरकार का मकसद टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत बनाना है, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए विशेष पैकेज पर फैसला लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों की राय जरूरी है। बता दें कि आज कंपनी के शेयर में 4 पर्सेंट तक की तेजी थी और यह 7.40 रुपये पर आ गया था।

Vodafone Idea: कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया (Vi) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लाइव मिंट से सोमवार को कहा है कि वोडाफोन आइडिया (Vi) को राहत देने से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला अकेले मंत्रालय का नहीं होगा। इस पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट और वित्त मंत्रालय से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। मंत्री ने साफ किया कि सरकार का मकसद टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत बनाना है, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए विशेष पैकेज पर फैसला लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों की राय जरूरी है। बता दें कि आज कंपनी के शेयर में 4 पर्सेंट तक की तेजी थी और यह 7.40 रुपये पर आ गया था।

क्या है डिटेल संचार राज्य मंत्री ने कहा कि संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को अतिरिक्त राहत देने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल और वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि चूंकि संबंधित राशि काफी बड़ी है, इसलिए राहत देने का कोई भी फैसला सामूहिक होगा। मंत्री ने कहा, "इस समय, हमने (राहत देने की) कोई योजना नहीं बनाई है।" उन्होंने आगे कहा कि सरकार पहले ही कंपनी के काफी कर्ज को इक्विटी में बदल चुकी है। संकटग्रस्त दूरसंचार कंपनी में सरकार की 49% हिस्सेदारी है, जिसने कहा है कि वह चालू वित्त वर्ष से आगे नहीं टिक पाएगी। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को मिंट ने बताया कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने पिछले महीने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को कंपनी के लिए "कई राहत विकल्प" प्रस्तावित किए थे।