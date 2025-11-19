Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़will tata motors bid farewell to the sensex after 39 years what are the conditions for its survival
क्या टाटा मोटर्स की 39 साल बाद सेंसेक्स से हो जाएगी विदाई, बने रहने की क्या हैं शर्तें

क्या टाटा मोटर्स की 39 साल बाद सेंसेक्स से हो जाएगी विदाई, बने रहने की क्या हैं शर्तें

संक्षेप: सेंसेक्स की शुरुआत 1 जनवरी 1986 को हुई थी। इसके 30 शेयरों में से केवल तीन शेयर ही लगातार इसमें बने हुए हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी शामिल हैं। साथ ही लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बने हुए हैं।

Wed, 19 Nov 2025 07:04 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
share Share
Follow Us on

टाटा मोटर्स पर एक बार फिर घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। सेंसेक्स की शुरुआत से ही कंपनी का शेयर इसका प्रमुख हिस्सा रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स का कुल मार्केट कैपिटल दो अलग-अलग कंपनियों में बंटने से यह स्थिति बन गई है। इस पर अगले महीने फैसला हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गौरतलब है कि इस साल अक्टूबर में टाटा मोटर्स का डिमर्जर हुआ है। इसके तहत कंपनी दो अलग-अलग लिस्टेड कंपनियों में बंट गई है। इनमें पहली है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, जिसके पास यात्री और ईवी वाहनों का कारोबार है। इसका मौजूदा मार्केअ कैप 1.37 लाख करोड़ रुपये है। वहीं, दूसरी कंपनी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड है, जिसके पास ट्रक, बस आदि का कारोबार है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.19 लाख करोड़ रुपये है।

सेंसेक्स में बने रहने की न्यूनतम शर्त

मौजूदा स्थिति में सेंसेक्स में बने रहने के लिए न्यूनतम बाजार पूंजीकरण करीब दो लाख करोड़ रुपये होना चाहिए, लेकिन टाटा मोटर्स इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रही है। इससे कंपनी का सेंसेक्स से बाहर निकलना तय माना जा रहा है।

19 दिसंबर को जारी होगी नई सूची

बीएसई दिसंबर में सेंसेक्स 30 में शामिल शेयरों की समीक्षा करेगा और नई सूची 19 दिसंबर को जारी होगी। माना जा रहा है कि टाटा मोटर्स की जगह देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ले सकती है। इसका मार्केट कैप 2.27 लाख करोड़ रुपये है। इसके अलावा आदित्य बिड़ला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज अपनी जगह बना सकती है।

सेंसेक्स का इतिहास

सेंसेक्स की शुरुआत 1 जनवरी 1986 को हुई थी। इसके 30 शेयरों में से केवल तीन शेयर ही लगातार इसमें बने हुए हैं। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी शामिल हैं। साथ ही लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी बने हुए हैं। हालांकि, ये कई बार अंदर-बाहर हुए हैं। टाटा मोटर्स इससे पहले दिसंबर 2019 में भी सेंसेक्स से बाहर हुई थी और दिसंबर 2022 में इसे फिर से इंडेक्स में जगह मिली थी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Sensex Tata Motors Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।