गुरुवार को नहीं होगी शेयर बाजार में ट्रेडिंग, जानिए क्या है मामला
इस दिन दोनों ही एक्सचेंजों पर सभी प्रकार के ट्रेडिंग कार्य निलंबित रहेंगे। शेयर बाजार की छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार, अक्टूबर 2025 में कुल 11 दिन एक्सचेंज बंद रहेंगे, जिनमें चार शनिवार और चार रविवार भी शामिल हैं।
क्या है डिटेल
स्टॉक एक्सचेंज पर दी गई जानकारी के मुताबिक 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा और महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर NSE और BSE पर ट्रेडिंग बंद रहेगी। इस दिन निवेशक किसी भी तरह का लेन-देन नहीं कर पाएंगे। अक्टूबर में कुल 11 दिन शेयर बाजार की छुट्टी तय की गई है।
अक्टूबर महीने में स्टॉक मार्केट की छुट्टियां-
- 2 अक्टूबर (गुरुवार): महात्मा गांधी जयंती / दशहरा
- 21 अक्टूबर (मंगलवार): दिवाली लक्ष्मी पूजन
- 22 अक्टूबर (बुधवार): बलिप्रतिपदा
दिवाली पर विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग
हालाँकि 21 अक्टूबर (दिवाली लक्ष्मी पूजन) को मार्केट बंद रहेगा, लेकिन इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। इसके सटीक समय की घोषणा स्टॉक एक्सचेंज (BSE और NSE) द्वारा आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से की जाएगी। परंपरागत रूप से, दिवाली के दिन शाम को लगभग एक घंटे का ट्रेडिंग सेशन खोला जाता है, जिसे शुभ माना जाता है।
आज का शेयर बाजार
बता दें कि विदेश से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी देखी गई और बैंकिंग, फार्मा तथा आईटी सेक्टर के शेयरों में निवेशकों ने दिवाली की।बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 162.31 अंक की तेजी के साथ 80,588.77 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 282.36 अंक (0.35) प्रतिशत ऊपर 80,708.82 अंक पर था। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 सूचकांक भी 73.75 अंक चढ़कर 24728.55 अंक पर खुला। खबर लिखे जाते समय यह 85.95 अंक यानी 0.35 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,740.45 अंक पर कारोबार कर रहा था। सरकारी बैंकों, फार्मा, हेल्थ, मेटल, आईटी और तेल एवं गैस क्षेत्र के शेयरों में तेजी देखी गई।