PF की तरह अब SIP भी सैलरी से कटेगी? नौकरीपेशा लोगों के लिए SEBI ला रहा ये बड़ा नियम, यहां लगेगा आपका पैसा

SEBI ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत कंपनियां कर्मचारियों की सैलरी से सीधे SIP में निवेश कर सकेंगी। कर्मचारी अपनी पसंद की म्यूचुअल फंड स्कीम चुनेंगे और कंपनी हर महीने सैलरी से पैसा काटकर निवेश करेगी। इसका मकसद निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना और ज्यादा लोगों को म्यूचुअल फंड से जोड़ना है।

अगर आप हर महीने SIP करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सैलरी आने के बाद पैसे बचाना मुश्किल हो जाता है, तो आने वाले समय में यह समस्या खत्म हो सकती है। अब आपका ऑफिस या कंपनी सीधे आपकी सैलरी से SIP कटवाकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकती है। बाजार नियामक Sebi (Securities and Exchange Board of India) ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी से सीधे म्यूचुअल फंड निवेश की सुविधा शुरू की जा सकती है।

अभी तक नियम यह है कि म्यूचुअल फंड में निवेश केवल निवेशक के अपने बैंक खाते से ही किया जा सकता है, यानी कोई तीसरा व्यक्ति या संस्था आपकी ओर से पैसा जमा नहीं कर सकती। Sebi ने यह नियम मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी ट्रांजैक्शन रोकने के लिए बनाया था। लेकिन, अब Sebi मानता है कि कुछ मामलों में यह सुविधा सुरक्षित तरीके से दी जा सकती है।

नए प्रस्ताव के अनुसार, कर्मचारी अपनी इच्छा से किसी म्यूचुअल फंड स्कीम को चुन सकेगा। इसके बाद कंपनी हर महीने तय रकम सैलरी से काटकर सीधे उस SIP में निवेश कर देगी, यानी जिस तरह PF या इंश्योरेंस का पैसा सैलरी से कटता है, उसी तरह SIP भी ऑटोमैटिक हो जाएगी। इससे लोगों को निवेश की आदत विकसित करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, सेबी ने साफ किया है कि यह पूरी तरह वैकल्पिक होगा। किसी भी कर्मचारी पर जबरदस्ती SIP नहीं थोपी जाएगी, केवल वही कर्मचारी इस सुविधा का इस्तेमाल करेंगे, जो खुद इसके लिए सहमति देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि SIP से मिलने वाला पैसा, डिविडेंड या रिडेम्प्शन अमाउंट सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में ही जाएगा। कंपनी या नियोक्ता उस पैसे को छू भी नहीं सकेगा।

SEBI इस सुविधा को फिलहाल केवल कुछ चुनिंदा संस्थानों तक सीमित रखना चाहता है। इसमें लिस्टेड कंपनियां, EPFO-रजिस्टर्ड संस्थान और असेट मैनेजमेंट कंपनीज (Asset Management Companies) शामिल होंगी। Sebi का मानना है कि ये संस्थाएं पहले से रेगुलेटेड हैं, इसलिए इनकी निगरानी करना आसान रहेगा।

इस प्रस्ताव के साथ कई सुरक्षा उपाय भी रखे गए हैं। जैसे हर निवेशक का KYC जरूरी होगा, पेमेंट का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करना होगा, यानी निवेश प्रक्रिया पूरी तरह ट्रैक की जा सकेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह नियम लागू हो जाता है, तो भारत में म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। आज भी लाखों लोग SIP शुरू करना चाहते हैं, लेकिन नियमित निवेश नहीं कर पाते। सैलरी से सीधे SIP कटने पर निवेश अनुशासित और आसान हो जाएगा। खासकर युवाओं और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

Sebi ने एक और बड़ा सुझाव दिया है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन कैश की बजाय म्यूचुअल फंड यूनिट्स में दिया जा सकता है। इससे डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा निवेशक के फायदे से जुड़ जाएगा। हालांकि, Sebi यह भी जांच रहा है कि इससे कहीं गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचने का खतरा तो नहीं बढ़ेगा।