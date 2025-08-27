will private employees work for 10 hours discussed in the cabinet on the proposal of the labor department क्या अब 10 घंटे काम करेंगे प्राइवेट कर्मचारी, श्रम विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा, Business Hindi News - Hindustan
क्या अब 10 घंटे काम करेंगे प्राइवेट कर्मचारी, श्रम विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा

श्रम विभाग कानून में लगभग पांच बड़े बदलाव का प्रस्ताव रख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है रोजाना काम के घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करना। प्रस्ताव के मुताबिक, अब किसी भी वयस्क कर्मचारी से एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकेगा।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 11:32 AM
महाराष्ट्र सरकार प्राइवेट संस्थानों में कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी कर्मचारी रोजाना 9 घंटे काम करते हैं, लेकिन प्रस्ताव के मुताबिक, अब यह समय बढ़कर 10 घंटे हो सकता है। यह बदलाव महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 में संशोधन करके किया जाएगा। इस कानून में दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम के घंटे तय किए जाते हैं ।

कैबिनेट में हुई चर्चा

हिंदुस्तान टाइम्स (एचटी) की रिपोर्ट के अनुसारमंगलवार को राज्य श्रम विभाग ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने पेश किया। मंत्रियों ने इस पर चर्चा तो की, लेकिन उन्होंने इसे मंजूरी देने से पहले कुछ और जानकारियां मांगी हैं। एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि प्रस्ताव के प्रावधानों और उनके प्रभाव को लेकर अभी और स्पष्टता की जरूरत है। इसलिए अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है ।

प्रस्तावित बदलाव क्या हैं?

श्रम विभाग कानून में लगभग पांच बड़े बदलाव का प्रस्ताव रख रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है रोजाना काम के घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करना। प्रस्ताव के मुताबिक, अब किसी भी वयस्क कर्मचारी से एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकेगा।

साथ ही, एक और प्रस्ताव यह है कि अगर कोई कर्मचारी लगातार 6 घंटे से ज्यादा काम करता है, तो उसे बीच में आधे घंटे का ब्रेक दिया जाना जरूरी होगा। अभी लगातार काम के घंटों की सीमा 5 घंटे है।

इसके अलावा, ओवरटाइम की सीमा भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। अभी एक कर्मचारी तीन महीने में 125 घंटे ही ओवरटाइम कर सकता है, इसे बढ़ाकर 144 घंटे करने का सुझाव दिया गया है। एक दिन में कुल काम के घंटे (ओवरटाइम सहित) अभी 10.5 घंटे की सीमा में हैं, जिसे बढ़ाकर 12 घंटे करने की बात कही गई है। जरूरी काम के मामले में दैनिक 12 घंटे की ऊपरी सीमा को पूरी तरह हटाने का भी प्रस्ताव है, यानी जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों से 12 घंटे से भी ज्यादा काम करवाया जा सकता है।

यह बदलाव किनपर लागू होंगे?

अगर यह प्रस्ताव कानून बन जाता है, तो यह बदलाव उन्हीं कंपनियों पर लागू होंगे, जहां 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अभी यह कानून 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।

आखिर ऐसा प्रस्ताव क्यों लाया गया?

अधिकारियों का कहना है कि यह प्रस्ताव उद्योग जगत की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखकर लाया गया है । हालांकि, कैबिनेट में इसपर अभी चर्चा जारी है और कोई निर्णय होने में अभी समय लग सकता है।

