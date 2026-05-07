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पेट्रोल-डीजल के रेट क्या सचमुच बढ़ेंगे? कच्चा तेल फिर 100 डॉलर के पार, क्या कह रही सरकार

May 07, 2026 06:42 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Rates Today:  सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने रोजाना की तरह आज भी सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। आज 7 मई को पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है या नहीं?  IMF क्यों चाहता है कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े?

पेट्रोल-डीजल के रेट क्या सचमुच बढ़ेंगे? कच्चा तेल फिर 100 डॉलर के पार, क्या कह रही सरकार

अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF चाहता है कि कच्चे तेल का बढ़ा बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले दिनों साफ कर दिया था कि पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अनुमान चुनाव बाद पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने को लेकर थे। चलिए जानते हैं आज 7 मई को पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है या नहीं? इससे पहले ये जान लें कि IMF क्यों चाहता है कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े?

IMF क्यों कह रहा ऐसा

IMF के कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा कि उत्पाद शुल्क कटौती और उर्वरक सब्सिडी की सीमित गुंजाइश है, आखिरकार कीमतें बढ़ानी होंगी। रोड्रिगो वाल्डेस के अनुसार, एनर्जी महंगी होनी चाहिए ताकि खपत घटे। फिच रेटिंग ने चेतावनी दी है कि समय पर कीमत न बढ़ने पर तेल कंपनियों का EBIT तेजी से गिर सकता है।

पेट्रोल-डीजल के आज के रेट

सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने रोजाना की तरह आज भी सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। आज भी पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं है और दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं, कोलकाता में ₹104.99 लीटर पेट्रोल बिक रहा है। जबकि, डीजल 91.81 रुपये लीटर।

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आज पश्चिम बंगाल के शहरों में पेट्रोल के दाम

सूरी में 105.43, बारासात में 105.24, वर्धमान में 105.33, अलीपुर में पेट्रोल 104.99 रुपये प्रति लीटर, बहरामपुर में 106.12, बांकुड़ा में 105.19, हावड़ा में 104.99, कोलकाता में 104.99, कृष्णानगर में 106.07, मेदिनीपुर में 105.37, पुरुलिया में 106.05, रायगंज में 105.36, कूचबिहार में 106.14, हुगली में 105.52 और तामलुक में 104.61 रुपये प्रति लीटर है। सभी शहरों में कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

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पड़ोसी देशों में पेट्रोल के क्या हैं रेट

पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट 136.75 पर पहुंच गया है। चीन में पेट्रोल 126.46 रुपये पर पहुंच गया है। भूटान में पेट्रोल 102.78 रुपये तोश्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 139.65 रुपये पर पहुंच गई है। नेपाल में भी पेट्रोल भारत के मुकाबले काफी महंगा 135.41 रुपये परहै। बंग्लादेश में पेट्रोल 108.49 रुपये पर पहुंच गया है। दूसरी ओ, म्यांमार में पेट्रोल अब 141.40 रुपये पर आ गया है।

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क्यों बार-बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने की जताई जा रही आशंका

ईरान-अमेरिका-इजरायल जंग से कच्चे तेल की कीमतें उछली हैं। आज भी ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर के पार है। दुनिया भर के अधिकतर देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम बहुत अधिक बढ़े हैं। जबकि, भारत में ईंधन के दाम स्थिर हैं। इससे सरकारी तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है। पीटीआई के अनुसार, निकट भविष्य में बढ़ोतरी से इनकार नहीं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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