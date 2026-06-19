क्या आज घट गए पेट्रोल-डीजल के दाम? LPG के नए रेट जारी, सरकार का बड़ा संकेत
मुख्य बातें
- LPG, Petrol Diesel Rates Today: ब्रेंट क्रूड 80 डॉलर से नीचे आ गया है
- इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार को देखकर होगा
- जानिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गोरखपुर समेत प्रमुख शहरों के ताजा रेट
ईरान युद्ध खत्म होने के बाद से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। ब्रेंट क्रूड करीब 1 फीसदी टूटकर 79.06 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड 76 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। इस बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की स्थिति को देखते हुए ही पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमतों पर फैसला लिया जाएगा।
120 डॉलर से 80 डॉलर के नीचे आया कच्चा तेल
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान कच्चे तेल का भाव 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन अब इसमें नरमी आ रही है। सरकार बाजार की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि खुदरा ईंधन कीमतों को लेकर भविष्य में जो भी फैसला होगा, वह अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और कच्चे तेल की कीमतों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।
क्या सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल?
कच्चे तेल में गिरावट के बावजूद फिलहाल देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, तेल के रेट में नरमी से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) पर दबाव कम हो सकता है। ऐसे में बाजार की नजर सरकार और तेल कंपनियों के अगले कदम पर बनी हुई है।
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल-डीजल LPG के रेट
दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का रेट 942 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये, डीजल 97.83 रुपये और घरेलू एलपीजी सिलेंडर 941.50 रुपये का है। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये, डीजल 99.82 रुपये और घरेलू सिलेंडर 968 रुपये में मिल रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपये, डीजल 99.55 रुपये और घरेलू एलपीजी सिलेंडर 957.50 रुपये का है।
यूपी के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम
लखनऊ में पेट्रोल 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये प्रति लीटर है। गोरखपुर में पेट्रोल 102.13 रुपये और डीजल 95.62 रुपये है। अयोध्या में पेट्रोल 102.40 रुपये और डीजल 97.87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। प्रयागराज में पेट्रोल 101.82 रुपये और डीजल 95.33 रुपये है।
40 से ज्यादा देशों से खरीदता है भारत कच्चा तेल
सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। देश 40 से अधिक देशों से कच्चे तेल का आयात करता है। खरीद का फैसला कीमत, रिफाइनरी की जरूरत और सप्लाई की विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर किया जाता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें