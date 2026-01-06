Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़will petrol and diesel prices fall this year crude oil may drop to 50 dollar
क्या इस साल पेट्रोल-डीजल के दाम घटेंगे, 50 डॉलर पर आ सकता है कच्चा तेल

संक्षेप:

Petrol-Diesel Price: एसबीआई रिसर्च के एक विश्लेषण के मुताबिक, वर्ष 2026 में कच्चे तेल की कीमतों में काफी कमी आने की उम्मीद है और जून तक यह 50 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को छू सकती हैं। अगर रिपोर्ट की बात सही साबित होती है तो इस साल पेट्रोल-डीजल में कटौती हो सकती है।

Jan 06, 2026 07:01 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
एसबीआई रिसर्च के एक विश्लेषण के मुताबिक, वर्ष 2026 में कच्चे तेल की कीमतों में काफी कमी आने की उम्मीद है और जून तक यह 50 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को छू सकती हैं। अगर रिपोर्ट की बात सही साबित होती है तो इस साल पेट्रोल-डीजल में कटौती हो सकती है। अभी ब्रेंट क्रूड 1.01 डॉलर बढ़कर 61.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जबकि, WTI मामूली गिरावट के साथ 58.29 डॉलर प्रति बैरल पर है।

दिल्ली में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 94.77 रुपये लीटर और डीजल 87.67 रुपये लीटर है। बता दें मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर घटाए गए थे। इसके बाद अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।

गिरावट तेज रफ्तार से हो सकती है

TOI की खबर के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गिरावट तेज रफ्तार से हो सकती है, जिसका मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2026 की पहली तिमाही में औसतन 55 डॉलर प्रति बैरल पर आ सकती है, जिसकी मुख्य वजह भंडार में वृद्धि होगी।

एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष और उनकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय टोकरी और ब्रेंट क्रूड की कीमतों के बीच 0.98 का सहसंबंध है, इसलिए ब्रेंट क्रूड में गिरावट के रुझान से इंडियन बॉस्केट की कीमतों में और नरमी आने के संकेत हैं।

क्या कह रहे तकनीकी विष्लेषण

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय कच्चे तेल के मूविंग एवरेज विश्लेषण से पता चलता है कि मौजूदा कीमतें 50 और 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे चल रही हैं। इससे संकेत मिलता है कि मौजूदा 62.20 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से भविष्य में कीमतें और नीचे जा सकती हैं।

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹82.46 प्रति लीटर

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹90.87 प्रति लीटर

सिलवासा, दादरा और नगर हवेली: ₹92.37 प्रति लीटर

दमन, दमन और दीव: ₹92.55 प्रति लीटर

हरिद्वार, उत्तराखंड: ₹92.78 प्रति लीटर

रुद्रपुर, उत्तराखंड: ₹92.94 प्रति लीटर

उना, हिमाचल प्रदेश: ₹93.27 प्रति लीटर

देहरादून, उत्तराखंड: ₹93.35 प्रति लीटर

नैनीताल, उत्तराखंड: ₹93.41 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹78.05 प्रति लीटर

इटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹80.38 प्रति लीटर

जम्मू, जम्मू और कश्मीर: ₹81.32 प्रति लीटर

संबा, जम्मू और कश्मीर: ₹81.58 प्रति लीटर

कठुआ, जम्मू और कश्मीर: ₹81.97 प्रति लीटर

उधमपुर, जम्मू और कश्मीर: ₹82.15 प्रति लीटर

चंडीगढ़: ₹82.44 प्रति लीटर

राजौरी, जम्मू और कश्मीर: ₹82.64 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
