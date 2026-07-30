Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

₹21000 की सैलरी लिमिट बढ़ने वाली है? मोदी सरकार ने सदन में दिया जवाब

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • श्रम और रोजगार मंत्रालय से संसद में पूछा गया था कि क्या मौजूदा ₹21,000 की ESIC वेतन सीमा को बढ़ाने की कोई योजना है
  • सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इसे बढ़ाने के लिए कोई नई समयसीमा या प्रस्ताव घोषित नहीं किया गया है
salary news
कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना पर बोली मोदी सरकार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना के तहत इलाज और आर्थिक सुरक्षा पाने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल, सरकार ने सदन में स्कीम से जुड़ी अहम जानकारी दी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

संसद में पूछे गए थे सवाल

दरअसल, इस योजना को चलाने वाले श्रम और रोजगार मंत्रालय से संसद में पूछा गया था कि क्या मौजूदा ₹21,000 की ESIC वेतन सीमा को बढ़ाने की कोई योजना है। यह सवाल सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने पूछा था। सांसद ने यह भी पूछा कि क्या सरकार ESIC स्कीम का दायरा और सेक्टरों तक बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके अलावा, क्या सरकार मौसमी कर्मचारियों (जैसे काजू उद्योग के कर्मचारी) के लिए सुपर स्पेशियलिटी इलाज से जुड़ी अटेंडेंस और दूसरी पाबंदियों में ढील देने का इरादा रखती है?

सरकार का क्या था जवाब?

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने जवाब में कहा कि सरकार ESIC की वेतन सीमा में समय-समय पर संशोधन करती है। पिछली बार 1 जनवरी 2017 से वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 प्रति माह किया गया था। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए इसे ₹25,000 रखा गया है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन सीमा समय-समय पर बढ़ाई जाती है, लेकिन फिलहाल इसे बढ़ाने के लिए कोई नई समयसीमा या प्रस्ताव घोषित नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें:वेदांता में एक और डीमर्जर, कंपनी के निवेशकों को फ्री में मिलेगा एक्स्ट्रा शेयर
ये भी पढ़ें:160 रुपये के पार जाएगा अडानी का यह शेयर, मुनाफा घटने पर भी ब्रोकरेज कॉन्फिडेंट

करंदलाजे ने यह भी बताया कि 'एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, 1948' को अब 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020' में शामिल कर लिया गया है, जिसे 21 नवंबर, 2025 से लागू किया गया है। इसके तहत ESIC का दायरा कई तरह के प्रतिष्ठानों और कामगारों तक बढ़ाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:₹125 का पेट्रोल ₹95 से भी कम में दे रही मोदी सरकार… E20 ब्लेंडिंग पर बड़ा दावा

सामाजिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, 'एस्टेब्लिशमेंट' में फैक्ट्री, मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनियां, समाचार पत्र संस्थान, ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शन इकाइयां, निर्माण प्रतिष्ठान, प्लांटेशन, खदानें, बंदरगाह और डॉक वर्क से जुड़े क्षेत्र शामिल हैं।

गिग वर्कर्स को भी कवर करता ESIC

ESIC अब असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और गिग वर्कर्स को भी कवर करता है। करंदलाजे का कहना है कि 'सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020' की धारा 45 केंद्र सरकार को एक ऐसी स्कीम बनाने का अधिकार देती है, जिससे असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफार्म वर्कर्स को ESIC का फायदा मिल सके। सांसद के सवाल के जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल मौसमी फैक्ट्री कर्मचारियों के सुपर स्पेशियलिटी इलाज से जुड़ी उपस्थिति और अन्य शर्तों में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है। सरकार के अनुसार ऐसे कर्मचारी वर्तमान व्यवस्था में ESIC के कवरेज से बाहर हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।