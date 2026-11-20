मुख्य बातें

63 साल की उम्र में इश्क ने जेन्सन हुआंग से बहुत कुछ छीन चुका है। अपनी ही बनाई गई कंपनी एनवीडिया की सीईओ की कुर्सी छिनी, दौलत घटा, रुतबा कम हुआ और अब नेटवर्थ के मामले में अडानी से भी पिछड़ने का खतरा मंडराने लगा है। दोनों के बीच फासला महज 2 अरब डॉलर का रहा गया है और जिस तरह से हुआंग की दौलत कम हो रही है उससे एक-दो दिन में अडानी से भी पिछड़ जाएंगे। इतना ही नहीं एनवीडिया संकट और चीन को हाई-एंड चिप्स की सप्लाई रोकने के लिए अमेरिका की सख्ती का फायदा भारत के दिग्गज उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को मिल सकता है।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक जेन्सन हुआंग का नेटवर्थ अभी 122 अरब डॉलर है। वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 16वें नंबर पर हैं। जबकि, भारत के गौतम अडानी 120 अरब डॉलर के साथ 17वें स्थान पर। अभी गुरुवार को हुआंग की संपत्ति 4.07 अरब डॉलर और कम हो गई। जबकि, अडानी की दौलत में 1.52 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।

अगर इस साल क बात करें तो जेन्सन हुआंग 40.10 अरब डॉलर यानी करीब 25 प्रतिशत अपनी दौलत गंवा चुके हैं। इसके उलट अडानी इस साल अपने नेटवर्थ में करीब 30 अरब डॉलर या 33.3 प्रतिशत दौलत जोड़ चुके हैं।

Nvidia के शेयरों से बनी है 97% संपत्ति दूसरी टेक कंपनियों के कई CEO के मुकाबले हुआंग की संपत्ति का बड़ा हिस्सा कंपनी के शेयरों से आता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, Nvidia में उनकी करीब 3.5% हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी उनकी कुल संपत्ति का लगभग 97% है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में हुआंग के अपनी एक अधीनस्थ कर्मचारी के साथ संबंधों का खुलासा हुआ था। कथित तौर पर चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ संबंधों के खुलासे के बाद से एनवीडिया के शेयरों में लगातार गिरावट की वजह से जेन्सेन हुआंग की संपत्ति भी तेजी से घट रही है। वह कुछ दिनों पहले तक दुनिया के टॉप-10 अमीरों में थे और टॉप-15 से भी बाहर हैं।

Nvidia संकट से अंबानी-अडानी को फायदा? सिलिकॉन वैली में एनवीडिया से जुड़े विवाद और चीन को हाई-एंड चिप्स की सप्लाई रोकने के लिए अमेरिका की सख्ती का फायदा भारत के दिग्गज उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को मिल सकता है। अमेरिका ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के डेटा सेंटरों को उन्नत चिप्स की सप्लाई के लिए सख्त निर्यात नियमों के दायरे में ला दिया है। इससे भारत अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए एशिया में AI इंफ्रास्ट्रक्चर का भरोसेमंद ठिकाना बनकर उभर सकता है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अंबानी और अडानी ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 200 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इसमें अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए बड़े डेटा सेंटर बनाना भी शामिल है। अमेरिका की Pax Silica पहल के तहत भारत को चीन से सुरक्षित AI सप्लाई चेन के लिए अहम भागीदार माना जा रहा है।

अंबानी का 107 अरब डॉलर का निवेश मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगले सात साल में 10 लाख करोड़ रुपये (करीब 107 अरब डॉलर) निवेश कर बड़े पैमाने पर AI हब बनाने की योजना बनाई है। कंपनी गीगावाट क्षमता वाला AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। रिलायंस के पास 50 करोड़ से ज्यादा टेलीकॉम ग्राहक हैं, जो भविष्य में AI सेवाओं के लिए बड़ा बाजार बन सकते हैं।