क्या गौतम अडानी से भी पिछड़ जाएंगे जेन्सन हुआंग? सिर्फ $2 अरब का रह गया फासला, Nvidia संकट से अंबानी को भी फायदा
मुख्य बातें
- जिस तरह से हुआंग की दौलत कम हो रही है उससे एक-दो दिन में अडानी से भी पिछड़ जाएंगे
- इतना ही नहीं एनवीडिया संकट और चीन को हाई-एंड चिप्स की सप्लाई रोकने के लिए अमेरिका की सख्ती का फायदा भारत के दिग्गज उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को मिल सकता है
63 साल की उम्र में इश्क ने जेन्सन हुआंग से बहुत कुछ छीन चुका है। अपनी ही बनाई गई कंपनी एनवीडिया की सीईओ की कुर्सी छिनी, दौलत घटा, रुतबा कम हुआ और अब नेटवर्थ के मामले में अडानी से भी पिछड़ने का खतरा मंडराने लगा है। दोनों के बीच फासला महज 2 अरब डॉलर का रहा गया है और जिस तरह से हुआंग की दौलत कम हो रही है उससे एक-दो दिन में अडानी से भी पिछड़ जाएंगे। इतना ही नहीं एनवीडिया संकट और चीन को हाई-एंड चिप्स की सप्लाई रोकने के लिए अमेरिका की सख्ती का फायदा भारत के दिग्गज उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को मिल सकता है।
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक जेन्सन हुआंग का नेटवर्थ अभी 122 अरब डॉलर है। वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 16वें नंबर पर हैं। जबकि, भारत के गौतम अडानी 120 अरब डॉलर के साथ 17वें स्थान पर। अभी गुरुवार को हुआंग की संपत्ति 4.07 अरब डॉलर और कम हो गई। जबकि, अडानी की दौलत में 1.52 अरब डॉलर का इजाफा हुआ।
अगर इस साल क बात करें तो जेन्सन हुआंग 40.10 अरब डॉलर यानी करीब 25 प्रतिशत अपनी दौलत गंवा चुके हैं। इसके उलट अडानी इस साल अपने नेटवर्थ में करीब 30 अरब डॉलर या 33.3 प्रतिशत दौलत जोड़ चुके हैं।
Nvidia के शेयरों से बनी है 97% संपत्ति
दूसरी टेक कंपनियों के कई CEO के मुकाबले हुआंग की संपत्ति का बड़ा हिस्सा कंपनी के शेयरों से आता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, Nvidia में उनकी करीब 3.5% हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी उनकी कुल संपत्ति का लगभग 97% है।
द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में हुआंग के अपनी एक अधीनस्थ कर्मचारी के साथ संबंधों का खुलासा हुआ था। कथित तौर पर चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ संबंधों के खुलासे के बाद से एनवीडिया के शेयरों में लगातार गिरावट की वजह से जेन्सेन हुआंग की संपत्ति भी तेजी से घट रही है। वह कुछ दिनों पहले तक दुनिया के टॉप-10 अमीरों में थे और टॉप-15 से भी बाहर हैं।
Nvidia संकट से अंबानी-अडानी को फायदा?
सिलिकॉन वैली में एनवीडिया से जुड़े विवाद और चीन को हाई-एंड चिप्स की सप्लाई रोकने के लिए अमेरिका की सख्ती का फायदा भारत के दिग्गज उद्योगपतियों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को मिल सकता है। अमेरिका ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के डेटा सेंटरों को उन्नत चिप्स की सप्लाई के लिए सख्त निर्यात नियमों के दायरे में ला दिया है। इससे भारत अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए एशिया में AI इंफ्रास्ट्रक्चर का भरोसेमंद ठिकाना बनकर उभर सकता है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, अंबानी और अडानी ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 200 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इसमें अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए बड़े डेटा सेंटर बनाना भी शामिल है। अमेरिका की Pax Silica पहल के तहत भारत को चीन से सुरक्षित AI सप्लाई चेन के लिए अहम भागीदार माना जा रहा है।
अंबानी का 107 अरब डॉलर का निवेश
मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगले सात साल में 10 लाख करोड़ रुपये (करीब 107 अरब डॉलर) निवेश कर बड़े पैमाने पर AI हब बनाने की योजना बनाई है। कंपनी गीगावाट क्षमता वाला AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। रिलायंस के पास 50 करोड़ से ज्यादा टेलीकॉम ग्राहक हैं, जो भविष्य में AI सेवाओं के लिए बड़ा बाजार बन सकते हैं।
अडानी का 100 अरब डॉलर का दांव
वहीं, गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने 2035 तक डेटा सेंटर कारोबार में 100 अरब डॉलर निवेश करने की योजना पेश की है। कंपनी के पास बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन का बड़ा नेटवर्क है। AI डेटा सेंटर को भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। ऐसे में अडानी की ऊर्जा क्षेत्र में मौजूदगी उसे इस कारोबार में बढ़त दिला सकती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें