बीमा प्रीमियम क्या सचमुच सस्ता होगा? GST कटौती का पूरा लाभ नहीं मिलने की आशंका

अपराजिता शर्मा आने वाली 22 सितंबर से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह खत्म हो रहा है। पहले इन पर 18% जीएसटी लगता था, जो अब शून्य हो जाएगा। इस कदम को आम ग्राहकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रीमियम सचमुच सस्ता होगा। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि ग्राहकों को पूरा 18% का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अनुमान है कि प्रीमियम में 12-15% तक राहत जरूर मिलेगी।

यहां फंसा है पेच विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी शून्य होने से ग्राहकों का प्रीमियम खर्च सीधे घटेगा और बीमा कंपनियों को यह लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना ही होगा। हालांकि, अब कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

पहले वे एजेंट कमीशन और दूसरे सेवाओं पर दिए गए जीएसटी को कर छूट (आईटीसी) के रूप में समायोजित कर लेती थीं, लेकिन अब कर शून्य होने से यह सुविधा समाप्त हो गई है और कंपनियों को यह खर्च खुद उठाना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस खर्च और लागत की भरपाई के लिए कंपनियां आधार प्रीमियम 3-8% तक बढ़ा सकती हैं।

क्या है आईटीसी आईटीसी को आसान भाषा में समझें तो यह एक प्रकार से कर छूट जैसा ही होता है। अभी बीमा कंपनियां इस्तेमाल की गई सेवाओं पर जीएसटी छूट (आईटीसी) का दावा करती हैं। इसमें दफ्तर, वितरक का कमीशन, प्रचार और अन्य परिचालन खर्च शामिल हैं, लेकिन आईटीसी न मिलने से कंपनियों की लागत बढ़ेगी।

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ तपन सिंघल के मुताबिक, हेल्थ इंश्योरेंस में आईटीसी नुकसान 3-8% हो सकती है। अगर यह ग्राहकों पर डाली गई, तो ग्राहकों को कुल राहत 12-15% ही मिलेगी।

ऐसे समझें प्रीमियम पर असर मान लीजिए किसी पॉलिसी का प्रीमियम 100 रुपये है। पहले इस पर 18% जीएसटी जोड़कर ग्राहक से 118 रुपये वसूला जाता था। अगर बीमा कंपनी को इसमें कमीशन और दूसरी सेवाओं पर 35 रुपये का खर्च करने पड़ते थे, तो उस पर 6.3 रुपये जीएसटी लगता था, जो 35 रुपये का 18 प्रतिशत है।

कंपनी इस 6.3 रुपये की राशि को जीएसटी छूट (आईटीसी) के जरिए समायोजित कर लेती थी और सरकार के पास केवल 11.7 रुपये जमा होते थे, लेकिन अब जीएसटी हटने के बाद यह जीएसटी छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए बीमा कंपनी को अपनी लागत निकालने के लिए प्रीमियम 106.3 रुपये तक करना पड़ सकता है।

पुरानी और नई पॉलिसीधारकों के लिए नियम 1. एक साथ प्रीमियम चुकाया है तो.. जिन पॉलिसीधारकों ने 2, 3 या 5 साल का प्रीमियम पहले ही भर दिया है, उन्हें पिछली तारीख से जीएसटी छूट का फायदा मिलने की संभावना कम है। यानी रिफंड नहीं मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रीमियम जिस दिन भरा जाता है, उस दिन लागू टैक्स ही जमा करना होता है। चूंकि पहले ‘शून्य जीएसटी दर’ लागू नहीं थी, इसलिए पीछे जाकर फायदा नहीं मिल सकता। हालांकि, इस संबंध में सरकार की अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

2. 22 से पहले प्रीमियम तिथि है तो... जिनकी पॉलिसी का नवीनीकरण 22 सितंबर से पहले होना है, वे प्रीमियम भरने में देरी करके फायदा नहीं उठा पाएंगे। पॉलिसी दस्तावेज में नवीनीकरण की तारीख वही रहेगी और उस हिसाब से जीएसटी का भुगतान करना होगा।

3. अगर पॉलिसी रद्द करना चाहते हैं कुछ लोग सोच रहे हैं कि पॉलिसी रद्द करके 22 सितम्बर के बाद दोबारा खरीद लें, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा करना जोखिम भरा है। बीच में अगर कोई नई बीमारी या स्वास्थ्य समस्या आ गई तो दोबारा बीमा लेना मुश्किल हो सकता है।

4. नई पॉलिसी पर भी लाभ केवल उन पॉलिसियों पर नया नियम लागू होगा, जो 22 सितंबर के बाद खरीदी जाएंगी या जिनकी नवीनीकरण तिथि इसके बाद है।

हेल्थ इंश्योरेंस पर असर 1. हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले 18% जीएसटी लगता था। अब शून्य कर होने से प्रीमियम घटेगा, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

2. अस्पतालों को भी दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी राहत मिली है। इससे इलाज की लागत घटेगी और बीमा कंपनियों के दावे भी कम होंगे।

3. अब ओपीडी (डॉक्टर परामर्श, टेस्ट, दवाइयां) कवर वाले बीमा उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। पहले इन पर 18% जीएसटी से प्रीमियम काफी महंगा था। अब इनकी मांग बढ़ने की उम्मीद है।

जीवन बीमा पर असर 1. टर्म इंश्योरेंस : इस पर पहले 18% जीएसटी लगता था। अब पूरी तरह कर मुक्त होगी, जिससे टर्म इंश्योरेंस और सस्ता होगा।

2. सेविंग्स-लिंक्ड प्लान: इन पर पहले साल 4.5% और बाद में 2.25% जीएसटी लगता था। अब छूट मिलने से इन पर बोनस दरें 1-2% तक कम हो सकती हैं। इसका असर खासकर शुरुआती सालों में ज्यादा दिखेगा।

3. यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) : इन पर जीएसटी 18% है, लेकिन यह केवल कुछ शुल्क पर लगता है, इसलिए इन पर असर सीमित रहेगा।

4. सिंगल प्रीमियम पॉलिसी: इन पर पहले से 1.8% जीएसटी लगता था, इसलिए छूट का असर बहुत अधिक नहीं होगा।

कौन से बीमा पर कितना जीएसटी टर्म लाइफ इंश्योरेंस 18%

यूलिप (केवल शुल्क पर) 18%

खुदरा हेल्थ इंश्योरेंस 18%

ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस* 18%

ओपीडी बीमा 18%

राइडर्स (अतिरिक्त कवर) 18%

एंडोमेंट / पारंपरिक (पहला साल) 4.5%

एंडोमेंट / पारंपरिक (नवीनीकरण) 2.25%

सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी 1.80%