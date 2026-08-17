गूगल पे, फोनपे या किसी भी आम UPI यूजर को पैसे देने पड़ेंगे? ये ₹2,000 का 'चक्कर' क्या है?
मुख्य बातें
- UPI, MDR, ₹2000: UPI अभी भी ग्राहकों के लिए मुफ्त है
- ₹2,000 से ज्यादा भुगतान करने पर फिलहाल कोई MDR नहीं लगता
- अगर भविष्य में ₹2,000 की लिमिट को MDR व्यवस्था में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका उद्देश्य छोटे और रोजमर्रा के कारोबार को अपेक्षाकृत सुरक्षित रखना हो सकता है
UPI से पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के बीच इन दिनों MDR यानी Merchant Discount Rate को लेकर चर्चा तेज है। सबसे ज्यादा चर्चा ₹2,000 की लिमिट की हो रही है। हालांकि, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार ने अभी ₹2,000 को UPI पर MDR लगाने की आधिकारिक लिमिट घोषित नहीं किया है। यह आंकड़ा पहले से चली आ रही सरकार की UPI प्रोत्साहन योजना से जुड़ा है और अब संभावित नई शुल्क व्यवस्था की चर्चा में इसे एक संदर्भ के तौर पर देखा जा रहा है।
₹2,000 का आंकड़ा कहां से आया?
सरकार ने छोटे कारोबारियों के बीच डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इसमें ₹2,000 तक के छोटे-मर्चेंट UPI पेमेंट को प्रोत्साहन दिया जाता था। वित्त वर्ष 2024-25 की योजना के तहत ऐसे ट्रांजैक्शन पर लेनदेन मूल्य का 0.15 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जाता था।
इस योजना का मकसद उन बैंकों और भुगतान व्यवस्था से जुड़े संस्थानों को भी मदद देना था, जिनकी लागत MDR नहीं मिलने के कारण पूरी तरह वसूल नहीं हो पा रही थी। यहीं से ₹2,000 का आंकड़ा UPI से जुड़ी चर्चाओं में प्रमुख हो गया।
क्या ₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट पर अभी चार्ज लगता है?
तो इसका जवाब है नहीं। ₹2,000 से ज्यादा का UPI पेमेंट करने पर फिलहाल सिर्फ इस वजह से MDR नहीं लगता कि भुगतान की रकम ₹2,000 से अधिक है। पुरानी प्रोत्साहन योजना में ₹2,000 की लिमिट प्रोत्साहन पाने के लिए थी, UPI पर शुल्क लगाने के लिए नहीं। इसलिए ₹2,000 की पुरानी प्रोत्साहन लिमिट और भविष्य की संभावित MDR लिमिट को एक ही चीज समझना गलत होगा।
MDR होता क्या है?
MDR यानी Merchant Discount Rate, वह शुल्क है, जो डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करने वाले कारोबारी से भुगतान व्यवस्था के तहत लिया जा सकता है। यह सीधे ग्राहक से लिया जाने वाला शुल्क नहीं है।
सरकार की मौजूदा नीति चर्चा का उद्देश्य यह बताया गया है कि UPI को ग्राहकों के लिए मुफ्त रखा जाए, जबकि भविष्य में अगर MDR लागू किया जाता है तो इसे कुछ चुनिंदा मर्चेंट लेनदेन तक सीमित रखा जा सकता है।
फिर ₹2,000 की लिमिट क्यों चर्चा में है?
इसके पीछे एक दिलचस्प गणित है। वित्त वर्ष 2025-26 में ₹2,000 से ज्यादा के UPI P2M लेनदेन संख्या के हिसाब से केवल करीब 4 प्रतिशत थे, लेकिन इनका कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में हिस्सा लगभग दो-तिहाई था। यानी रोजमर्रा के ज्यादातर छोटे UPI भुगतान ₹2,000 से कम होते हैं।
मसलन, दूध, सब्जी, किराना या छोटी दुकानों पर होने वाले अधिकांश भुगतान इस लिमिट से नीचे हो सकते हैं। दूसरी तरफ बड़े भुगतान, जिनकी संख्या कम है लेकिन कुल रकम काफी ज्यादा है, संभावित शुल्क व्यवस्था के दायरे में लाए जा सकते हैं। यही वजह है कि नीति चर्चा में ₹2,000 को एक संभावित संदर्भ लिमिट के रूप में देखा जा रहा है।
क्या आम UPI यूजर को पैसे देने पड़ेंगे?
इसपर अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार का घोषित इरादा UPI को उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त रखने का है। अगर भविष्य में MDR लागू होता भी है तो यह मुख्य रूप से मर्चेंट साइड का शुल्क होगा।
हालांकि, एक सवाल बना रहेगा। अगर बड़े कारोबारियों पर MDR लगता है तो क्या वे इसकी लागत खुद उठाएंगे या वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में इसका कुछ हिस्सा जोड़ेंगे? इसका जवाब नई व्यवस्था के नियम स्पष्ट होने के बाद ही मिलेगा।
छोटे दुकानदारों को क्या राहत मिल सकती है?
अगर भविष्य में ₹2,000 की लिमिट को MDR व्यवस्था में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका उद्देश्य छोटे और रोजमर्रा के कारोबार को अपेक्षाकृत सुरक्षित रखना हो सकता है। इससे छोटी रकम वाले UPI भुगतान पर शुल्क का दबाव कम रह सकता है, जबकि बड़े मूल्य वाले लेनदेन से भुगतान प्रणाली की लागत वसूलने का रास्ता बनाया जा सकता है।
₹2,000 को लेकर भ्रम से बचना जरूरी है।
अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने तय कर दिया है कि ₹2,000 से ऊपर हर UPI भुगतान पर MDR लगेगा। ऐसा कोई अंतिम ढांचा अधिसूचित नहीं हुआ है। इस समय ₹2,000 का आंकड़ा मुख्य रूप से पुरानी UPI प्रोत्साहन योजना की लिमिट है, जिसे संभावित भविष्य की MDR व्यवस्था में एक विकल्प या संदर्भ बिंदु के तौर पर देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें