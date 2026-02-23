Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सोने-चांदी के दाम क्या फिर बढ़ने वाले हैं, अब कहां तक पहुंचेंगे भाव

Feb 23, 2026 06:29 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Gold Silver Rate: घरेलू बाजार में सोने की कीमतें ₹1,75,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की संभावना बन सकती है। वहीं, जब ट्रेड टेंशन या जियो पॉलिटिकल रिस्क और बढ़ जाए तो चांदी में एक नई तेजी की लहर शुरू हो सकती है। ऐसे हालात में कीमतें ₹3,50,000 प्रति किलो तक भी पहुंच सकती हैं।

सोने-चांदी के दाम क्या फिर बढ़ने वाले हैं, अब कहां तक पहुंचेंगे भाव

Gold Silver Rate: अमेरिकी टैरिफ के घटनाक्रम ने वैश्विक व्यापार में फिर अनिश्चितता बढ़ा दी है। वहीं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने घबराहट का माहौल बना रखा है। इसी वजह से इस हफ्ते सोना-चांदी में तेज उछाल की उम्मीद है।

चॉइस ब्रोकिंग ने कहा, "सोने ने सप्ताह मजबूती के साथ समाप्त किया और वैश्विक टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद 5,080 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गया, जिसने अस्थिरता और सुरक्षित मांग को फिर से बढ़ा दिया। इस फैसले ने, बढ़ते अमेरिका-ईरान तनाव के साथ मिलकर, भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम को फिर से शामिल कर दिया, जिससे चांदी की रिकवरी को बढ़ावा मिला।"

ये भी पढ़ें:मोदी सरकार की टॉप 5 बिजनेस लोन स्कीम, महिलाओं के लिए हैं खास

ब्रोकरेज ने कहा कि हालांकि डॉलर शुरुआत में कमजोर होकर 97.8 पर आ गया था, लेकिन ट्रंप द्वारा कार्यकारी आदेश के माध्यम से 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ की घोषणा और बाद में टैरिफ बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के बाद इसमें तेजी आई, जिससे निवेशक सतर्क रहे और बुलियन को समर्थन मिला। उन्होंने कहा, "मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, जिसमें ईरान के पास अमेरिकी सैन्य तैनाती शामिल है, से अतिरिक्त समर्थन मिला, जिससे बुलियन की अपील और बढ़ गई। चीनी नव वर्ष के बाद बढ़ी तरलता और सोलर एवं एल्यूमीनियम सेक्टर से मजबूत औद्योगिक मांग ने भी चांदी के प्रदर्शन को समर्थन दिया।"

ये भी पढ़ें:गोल्ड ट्रेडिंग आम लोगों के लिए होने जा रही आसान, क्या है NSE का प्लान

सोने कहां तक पहुंचेगा

घरेलू बाजार में यह लेवल लगभग ₹1,49,800 प्रति 10 ग्राम के आसपास माना जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ऊपरी स्तर की बात करें तो 5,100 से 5,120 प्रति औंस का दायरा अहम है। भारतीय बाजार में यह दायरा करीब ₹1,61,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। अगर सोना इन स्तरों के ऊपर टिकता है और मजबूती दिखाता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह 5,350 तक जा सकता है। वहीं, घरेलू बाजार में कीमतें ₹1,75,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की संभावना बन सकती है।

ये भी पढ़ें:PF जमा न करने वाली कंपनियों की कड़ी निगरानी होगी, UP समेत इन राज्यों में शुरुआत

3.5 लाख तक फिर पहुंचेगी चांदी

चांदी फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में 70 डॉलर प्रति औंस के आसपास बनी हुई है। घरेलू बाजार में बंद भाव के आधार पर ₹2,25,000 प्रति किलो के आसपास मजबूत आधार दिख रहा है। ऊपरी स्तर की बात करें तो 86 डॉलर प्रति औंस और घरेलू बाजार में ₹2,75,000 से ₹2,78,000 प्रति किलो (मई कॉन्ट्रैक्ट) के स्तर अहम माने जा रहे हैं। अगर ये स्तर मजबूती से पार हो जाते हैं, खासकर जब व्यापारिक तनाव या भू-राजनीतिक जोखिम और बढ़ जाए तो चांदी में एक नई तेजी की लहर शुरू हो सकती है। ऐसे हालात में कीमतें ₹3,50,000 प्रति किलो तक भी पहुंच सकती हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

और पढ़ें
Gold Silver Rate Bullion Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,