सोने-चांदी की कीमतें और चढ़ेंगी? क्या कह रहे एक्सपर्ट्स और आज क्या है भाव

संक्षेप:

Gold Silver Rate Today: एशियाई ट्रेडिंग के शुरुआती घंटों में स्पॉट गोल्ड करीब 2% चढ़कर 5,039 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया। वहीं, स्पॉट सिल्वर 6% तक उछलकर 89.34 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था।

Feb 05, 2026 08:01 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Rate Today: सोने और चांदी के दाम 5 फरवरी, गुरुवार को लगातार तीसरे सत्र में भी बढ़े। निवेशक रिकॉर्ड ऊंचाई से भारी गिरावट के बाद इन धातुओं को खरीदते रहे। एशियाई ट्रेडिंग के शुरुआती घंटों में स्पॉट गोल्ड करीब 2% चढ़कर 5,039 डॉलर प्रति औंस पहुंच गया। वहीं, स्पॉट सिल्वर 6% तक उछलकर 89.34 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था। बुधवार के बंद पर गोल्ड अपने 29 जनवरी के रिकॉर्ड हाई से 11% नीचे था, लेकिन साल भर में 15% ऊपर बना हुआ है। सिल्वर के दाम भी बढ़े।

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के कारण

भू-राजनीतिक मोर्चे पर ईरान और अमेरिका शुक्रवार को बातचीत करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से लंबी चर्चा की, जो अप्रैल में चीन यात्रा की तैयारी में हैं। शी ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से वर्चुअल मीटिंग भी की।

वहीं, आर्थिक मोर्चे पर अमेरिकी प्राइवेट सेक्टर में जनवरी में सिर्फ 22,000 नौकरियां बढ़ीं, जो 48,000 के अनुमान से कम रहीं। अमेरिकी लेबर ब्यूरो का जनवरी का जॉब्स रिपोर्ट 11 फरवरी को आएगा, जो सरकारी बंदी के कारण लेट हो गया था और मंगलवार को बंदी खत्म हुई।

पिछले महीने कीमती धातुओं में तेजी सट्टा खरीदारी, भू-राजनीतिक तनाव और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर चिंताओं से आई, लेकिन पिछले हफ्ते अंत में दोनों धातुओं की कीमतों में तेजी लौट आई।

विशेषज्ञों की राय

मेहता इक्विटीज के वीपी कमोडिटीज राहुल कलंत्री ने बताया कि गोल्ड और सिल्वर हाल के निचले स्तर से उबरे और लगातार दो सेशन की बिकवाली के बाद 5,000 डॉलर और 89 डॉलर के ऊपर चढ़ गए। बाजार ने केविन वार्श को नए फेड चेयरमैन नामित होने को समा लिया। अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी ड्रोन मार गिराने से भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा, जिससे सेफ-हेवन खरीदारी मजबूत हुई। अमेरिकी सरकारी बंदी और डॉलर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग से भी सपोर्ट मिला, भले ही डिप्लोमैटिक बातें जारी रहें।

क्या कीमतें और चढ़ेंगी?

कई बैंक गोल्ड में रिकवरी पर दांव लगा रहे हैं। Deutsche Bank AG का मानना है कि गोल्ड 6,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है। गोल्डमैन सैक्स को 2026 दिसंबर तक 5,400 डॉलर का टारगेट ऊपर दिख रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की डिमांड मजबूत हो सकती है।

क्या आपको सोना या चांदी खरीदनी चाहिए?

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुदी आर कहते हैं कि कॉमेक्स गोल्ड 5,000-5,100 डॉलर के रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो 5,000 से ऊपर के स्पाइक से ठंडा होने के बाद स्थिर है। गिरावट ने मोमेंटम इंडिकेटर्स को रीसेट किया, जिससे बड़ा अपट्रेंड फिर शुरू हो रहा है। 4,600-4,800 डॉलर के सपोर्ट में मजबूत खरीदारी दिख रही है। 5,000 के ऊपर स्थिर रहने पर अगली चढ़ाई हो सकती है, और 5,100-5,200 के ऊपर ब्रेकआउट पुराने पीक की ओर ले जाएगा।

सिल्वर पर पोनमुदी ने कहा कि कॉमेक्स सिल्वर 79-90 डॉलर के दायरे में स्थिर है, जो 121.6 डॉलर के रिकॉर्ड हाई टेस्ट करने के बाद है। यह ऊपर की मोमेंटम वापस पा चुका है। 74-80 डॉलर पर सपोर्ट है, और 100-105 के ऊपर ब्रेकआउट 116-121 डॉलर तक ले जा सकता है। सप्लाई की कमी और इंडस्ट्रियल डिमांड से तेजी बरकरार है।

इनपुट: ब्लूमबर्ग

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। कमोडिटी मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

