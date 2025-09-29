सोने की कीमतों में जारी रहेगी तेजी या आएगी गिरावट? क्या कहता है अक्टूबर का इतिहास

Gold Price Outlook: सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले साल दिवाली पर सोना खरीदने वालों का निवेश लगभग 44% बढ़ चुका है। आज भी यह सर्राफा बाजारों में GST संग 1.18 लाख रुपये के पार चला गया है। कहीं यह एक बुलबुला तो नहीं और आगे क्या होगा?

Gold Price Outlook: सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले साल दिवाली पर सोना खरीदने वालों का निवेश लगभग 44% बढ़ चुका है। आज भी यह सर्राफा बाजारों में 1.18 लाख रुपये के पार चला गया है। यह ऑल टाइम है। बता दें इस साल सर्राफा बाजारों में सोना 39552 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 58083 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं यह एक बुलबुला तो नहीं और आगे क्या होगा? आइए, आसान भाषा में समझते हैं।

त्योहारों वाले माह अक्टूबर में क्या रहता है सोने का रुख? केडिया एडवाइजरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर में सोना करीब 10% चढ़ा है। पिछले 6 में से 5 साल सितंबर में सोना तेजी के साथ बंद हुआ है, यानी यह महीना इसके लिए आमतौर पर अच्छा रहता है।

अक्टूबर का इतिहास: पिछले 5-6 साल के आंकड़े देखें तो अक्टूबर में सोने के भाव में कभी गिरावट नहीं आई है।

औसत बढ़त: इस महीने में सोने का औसतन 2.58% का ग्रोथ दर्ज किया गया है।

कारण: त्योहारी सीजन में बढ़ती मांग और ग्लोबल हेजिंग फ्लो का सोने की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ता है।

क्या सोना एक खतरनाक 'बुलबुला' बन रहा है? तेजी के पीछे जहां मजबूत मंडामेंटल्स हैं, वहीं कुछ बड़े विशेषज्ञ आगाह भी कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन के चेयरमैन ने चेतावनी दी है कि सोने की मौजूदा रैली, शेयर बाजार और क्रिप्टोकरेंसी जैसी अन्य संपत्तियों (Asset Classes) में बन रहे एक बड़े बुलबुले का हिस्सा हो सकती है ।

क्या कहते हैं अन्य विश्लेषक: कई विश्लेषक मानते हैं कि सोना अभी भी एक मजबूत बुल मार्केट (Bull Market) में है, न कि बुलबुले में। उनका तर्क है कि एक बुलबुले में कीमतों में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता होती है, जो अभी सोने में नहीं दिख रही ।

खतरा कहां है: अगर बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है और खरीदारी का आधार सट्टा बन जाता है, तो अचानक गिरावट का खतरा बढ़ सकता है।

तकनीकी नजरिए से कितना मजबूत है सोना? Technical Analysis के हिसाब से सोना अभी भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन कुछ संकेत सावधानी के भी हैं। सोना अपने लंबे समय के औसत ट्रेंड से काफी ऊपर पहुंच गया है, जो दिखाता है कि तेजी बहुत ज्यादा खिंच चुकी है।

अल्सर इंडेक्स (Ulcer Index) घटा यह इंडेक्स नुकसान के जोखिम को मापता है। जब यह कम होता है, तो इसका मतलब है कि बाजार में लापरवाही बढ़ गई है। फिलहाल यह 1.36 के करीब है, जो सावधानी बरतने का संकेत देता है।

निवेशकों के लिए सलाह संयम बरतें: बिना सोचे-समझे रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर सोना न खरीदें। अगर निवेश करना है, तो धीरे-धीरे और अलग-अलग स्तरों पर खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है।

नजर रखें: अमेरिका के रोजगार के आंकड़े (NFP Report) और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की नीति जैसे वैश्विक कारकों पर नजर बनाए रखें, क्योंकि इनका सोने की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है ।