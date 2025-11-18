8वें वेतन आयोग से पहले क्या बढ़ेगा महंगाई भत्ता, DA से TA तक, जानें क्या मिलेगा फायदा

संक्षेप: 8th Pay Commission Updates: 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद, इस DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा। अगले 18 महीनों में तीन बार DA में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वर्तमान में DA 58% है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 18 महीनों में यह बढ़कर लगभग 67% तक पहुंच सकता है।

8th Pay Commission Updates: साल 2025 की आखिरी DA बढ़ोतरी हो चुकी है, और अब महंगाई भत्ता 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तें तय कर दी हैं और आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में देने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि भले ही 8वां वेतन आयोग बाद में लागू हो, कर्मचारियों को इसका एरियर (बाकी वेतन) 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर 2025 के बाद भी DA, HRA और TA जैसे भत्ते बढ़ते रहेंगे?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

DA कब तक बढ़ेगा? 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने तक महंगाई भत्ते (DA) की गणना 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही होती रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, DA में हर 6 महीने में होने वाली बढ़ोतरी जारी रहेगी। अगले 18 महीनों में तीन बार DA में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वर्तमान में DA 58% है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 18 महीनों में यह बढ़कर लगभग 67% तक पहुंच सकता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद, इस DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा।

अगर हर बार लगभग 3% की औसत वृद्धि मानी जाए, तो…

पहली बढ़ोतरी (6 महीनों बाद): DA = 61%

दूसरी बढ़ोतरी (12 महीनों बाद): DA = 64%

तीसरी बढ़ोतरी (18 महीनों बाद): DA = 67%

DA की बढ़ोतरी का फिटमेंट फैक्टर पर क्या असर पड़ेगा? फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। हर वर्ष कर्मचारी की मूल सैलरी में लगभग 3.5% का इन्क्रीमेंट मिलता है। 18 महीनों में दो साल के इन्क्रीमेंट और तीन DA बढ़ोतरी मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 20% तक मूल वेतन बढ़ सकता है।

इससे मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 1.58 से बढ़कर लगभग 1.78 तक जा सकता है। अगर पारिवारिक इकाई (family unit) 3 से बढ़ाकर 3.5 की जाती है और 15% महंगाई वृद्धि फैक्टर भी जोड़ा जाए, तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.13 तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी दोगुनी से भी अधिक हो सकती है।

अन्य भत्तों (HRA, TA) में क्या होगा? हां, DA के अलावा अन्य महत्वपूर्ण भत्ते भी बढ़ सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के बढ़ने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि यह बेसिक सैलरी और DA दोनों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) में भी वृद्धि हो सकती है। पेंशनरों के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) और ड्रेस अलाउंस जैसे अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

HRA (मकान किराया भत्ता): यह DA और बेसिक पे से जुड़ा होता है, इसलिए DA बढ़ने पर HRA भी बढ़ेगा। शहर की श्रेणी के अनुसार HRA दरें संशोधित हो सकती हैं।

TA (यात्रा भत्ता): इसे भी संशोधित किया जा सकता है, हालांकि कुछ छोटे या क्षेत्रीय भत्तों को 8वें आयोग में कम भी किया जा सकता है।

CEA (बच्चों की शिक्षा भत्ता): यह भी तब बढ़ाया जा सकता है जब DA 50% तक पहुंच जाए। इससे बच्चों की शिक्षा या हॉस्टल सब्सिडी संबंधी राशि बढ़ सकती है।

FMA (चिकित्सा भत्ता): पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ने की संभावना है।

ड्रेस अलाउंस व रिस्क अलाउंस: इन भत्तों की भी समीक्षा की जाएगी और कुछ बढ़ोतरी की जा सकती

क्या इंक्रीमेंट भी जारी रहेगी? जी हां, 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक कर्मचारियों को उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट मिलती रहेगी। यह इंक्रीमेंट 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार ही दी जाएगी।