नए साल की हो गई शुरुआत, केंद्रीय कर्मचारियों के DA का क्या होगा, जान लीजिए
नए साल के आगाज के साथ ही सातवें वेतन आयोग का दौर अब खत्म चुका है। अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के छह महीने में होने वाले रिवीजन का समय आ गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज्यादा पेमेंट मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
8th pay commission latest: नए साल के आगाज के साथ ही सातवें वेतन आयोग का दौर अब खत्म चुका है। वहीं, अब 8वां वेतन आयोग प्रभावी हो गया है। हालांकि, इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल चलने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर है। दरअसल, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के छह महीने में होने वाले रिवीजन का समय आ गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज्यादा पेमेंट मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
जनवरी 2026 में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है?
जुलाई 2025 में भत्ता में 3% की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR 58% हो गया है। इससे पहले, सरकार ने जनवरी 2025 में भत्ता 2% बढ़ गया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2025 में CPI-IW 0.5 अंक बढ़कर 148.2 पर पहुंच गया है। मौजूदा गणना के आधार पर डीए लगभग 59.93% बैठता है, जिसे सरकार परंपरागत रूप से गोल करके 60% मान सकती है। हालांकि अंतिम फैसला दिसंबर के AICPI-IW आंकड़े जारी होने के बाद ही लिया जाएगा।
18 महीने की अवधि पर असर
डीए में होने वाली यह बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी प्रभावित कर सकती है। आयोग को नवंबर 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में जनवरी 2026, जुलाई 2026, जनवरी 2027 और जुलाई 2027 में डीए/डीआर बढ़ने की संभावना है। यदि इन चार चरणों में कुल डीए वृद्धि 8% के बजाय 10% तक पहुंचती है, तो फिटमेंट फैक्टर ऊंचा तय हो सकता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी, पेंशन और एरियर में और अधिक बढ़ोतरी संभव है।