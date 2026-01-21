Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़will budget 2026 boost railway stocks which stocks to bet on from irctc to rvnl
क्या बजट 2026 रेलवे शेयरों में लाएगा तेजी, IRCTC से RVNL तक किस पर लगाएं दांव

संक्षेप:

Railway Stocks: लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बजट 2026 से पहले रेलवे शेयरों में निवेश करना एक रणनीतिक रूप से समझदार निर्णय हो सकता है। आइए जानें एक्सपर्ट्स किन रेलवे स्टॉक्स पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं।

Jan 21, 2026 07:18 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026, रविवार को अपना लगातार नौवां बजट भाषण देने वाली हैं। पिछले बजट 2025-26 में, केंद्र ने रेल मंत्रालय को 2.65 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टेशनों और ट्रेनों के आधुनिकीकरण, कनेक्टिविटी, सुरक्षा और यात्री सुविधा को बढ़ावा देने के लिए अब तक की सबसे बड़ी पूंजीगत राशि थी।

बजट 2026 में रेलवे का फोकस क्या होगा?

विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में सरकार की मुख्य प्राथमिकता बजटीय पूंजीगत व्यय को आक्रामक तरीके से बढ़ाने के बजाय, रेलवे सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण को जारी रखने पर होगी। स्टॉक्सकार्ट के निदेशक और सीईओ प्रणय अग्रवाल के अनुसार, रेलवे शेयरों में हाल के सुधार के बाद, निवेशक अब आगामी बजट से जुड़े आशावाद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

कितना बढ़ सकता है बजट?

प्रणय अग्रवाल का कहना है कि बजट 2026-27 में, भारतीय रेलवे के पूंजीगत व्यय में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है। आवंटन लगभग 2.52 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.75 लाख करोड़ रुपये तक जा सकता है, जो करीब 10% की बढ़ोतरी दर्शाता है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार आधुनिक ट्रेनों, कवच जैसी सुरक्षा पहलों, सिग्नलिंग और प्रौद्योगिकी-संचालित अपडेशन को प्राथमिकता देने पर समर्थन जारी रखेगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 तक चालू वित्त वर्ष के पूंजीगत व्यय आवंटन का 80% से अधिक उपयोग कर लिया है। उद्योग विशेषज्ञ के मुताबिक, रोलिंग स्टॉक की तुलना में ट्रैक विस्तार, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग और सुरक्षा जैसे उपायों पर रेलवे के पूंजीगत व्यय का अधिक हिस्सा खर्च होगा।

निवेशकों के लिए क्या मायने हैं?

प्रणय अग्रवाल के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में रेलवे के पूंजीगत व्यय में अनुमानित 10-12% की वृद्धि से ईपीसी, सुरक्षा प्रणालियों, ट्रैक कार्यों, विद्युतीकरण, स्टेशन पुनर्विकास और रोलिंग स्टॉक जैसे क्षेत्रों में स्वस्थ ऑर्डर प्रवाह आ सकता है। इससे ईपीसी और बुनियादी ढांचा कंपनियों के लिए राजस्व दृश्यता को मजबूती मिलेगी और रोलिंग स्टॉक निर्माताओं को भी सहायता मिलेगी।

बजट की घोषणा के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र की रेलवे कंपनियों के शेयर उन निवेशकों के लिए आकर्षक बन सकते हैं जो स्थिरता और नीति-आधारित कमाई देखना चाहते हैं, जबकि निजी क्षेत्र की कंपनियां स्केलेबिलिटी और प्रौद्योगिकी अपनाने के मामले में उच्च विकास की संभावना पेश कर सकती हैं।

क्या बजट 2026 से पहले रेलवे शेयर खरीदने चाहिए?

एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वरिष्ठ शोध विश्लेषक सीमा श्रीवास्तव का कहना है कि बुनियादी ढांचे के विकास, सरकारी पूंजीगत व्यय और परिवहन क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर दांव लगाने वाले लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए बजट 2026 से पहले रेलवे शेयरों में निवेश करना एक रणनीतिक रूप से समझदार निर्णय हो सकता है।

हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे शेयरों में अस्थिरता आ सकती है और कई कंपनियों के शेयरों की कीमतों में पिछली तेजी और कंपनियों की मिली-जुली कमाई के कारण उनके शीर्ष स्तर से महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

निवेशक क्या सावधानी बरतें?

श्रीवास्तव ने सलाह दी है कि निवेशकों को मूल्यांकन और जोखिम आकलन करना चाहिए और अधिक एकाग्रता से बचने के लिए विविधीकरण करना चाहिए। बजट का आशावाद अक्सर तत्कालिक उत्प्रेरक का काम करता है, जबकि लंबी अवधि में रिटर्न ऑर्डरबुक ग्रोथ, निष्पादन क्षमता, मार्जिन ट्रेंड, बैलेंस शीट की मजबूती जैसे मूलभूत कारकों पर निर्भर करते हैं।

विशेषज्ञ द्वारा सुझाए गए शेयर

आईआरएफसी

सीमा श्रीवास्तव ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयरों की सिफारिश की है। इनमें भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) शामिल है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत 116.40 रुपये है और जिसे मजबूत सरकारी सपोर्ट और स्थिर डिविडेंड के लिए जाना जाता है।

RVNL

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) का शेयर 321 रुपये पर है और यह एक मजबूत ऑर्डरबुक वृद्धि वाली मुख्य बुनियादी ढांचा निष्पादन कंपनी है।

IRCTC

भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) का शेयर 613.90 रुपये पर है और यह रेल यात्रा और सेवाओं पर केंद्रित एक कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी है।

टीटागढ़

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीटागढ़) का शेयर 780 रुपये पर है, जो भारतीय रेलवे के लिए वैगन और कोच बनाती है।

IRCON

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON) का शेयर 156.20 रुपये पर है, जो भारतीय रेलवे संस्थाओं के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण का काम करती है।

टेक्समेको रेल

टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (टेक्सरेल) का शेयर 120.25 रुपये पर है और यह भारतीय रेलवे के लिए कंपोनेंट बनाने वाली एक सहायक कंपनी है।

रेलटेल

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेलटेल) का शेयर 331.50 रुपये पर है, जो भारतीय रेलवे के लिए दूरसंचार और आईसीटी नेटवर्क संचालित करने वाली एक नवरत्न कंपनी है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
