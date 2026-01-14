क्या आज मकर संक्रांति के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे, क्या 15 को भी है छुट्टी

संक्षेप: Bank Holiday Makar Sankranti: आरबीआई द्वारा जारी आधिकारिक बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 14 जनवरी को कई शहरों और राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। ये त्योहार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आते हैं।

मकर संक्रांति, भारत का एक प्रमुख त्योहार, 14 जनवरी 2026 को है। इससे पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे या बंद रहेंगे, इसको लेकर भ्रम है। आरबीआई के बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, कई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक विभिन्न क्षेत्रों में बंद रहेंगे। मकर संक्रांति के साथ-साथ पोंगल और माघ बिहू जैसे अन्य त्योहार भी देशभर में मनाए जा रहे हैं, जिसके कारण बैंक हॉलिडे है।कौन से बैंक खुले रहेंगे मकर संक्रांति परभारत में बैंक हॉलिडे राज्य पर निर्भर करते हैं जहां ब्रांच स्थित है।

आरबीआई द्वारा जारी आधिकारिक बैंक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 14 जनवरी को कई शहरों और राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। ये त्योहार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आते हैं। गुजरात, ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश में आज बैंक हॉलिडे रहेगा, क्योंकि यहां मकर संक्रांति और अन्य फसल त्योहार मनाए जा रहे हैं।

15 जनवरी को बैंक हॉलिडे 15 जनवरी, गुरुवार को कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।

16 जनवरी को बैंक हॉलिडे 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस दिन बैंक बंद रहेंगे।

17 जनवरी को बैंक हॉलिडे तमिलनाडु में 17 जनवरी को उझावर तिरुनल के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।

23 जनवरी को बैंक हॉलिडे 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बैंक बंद रहेंगे। यह सरस्वती पूजा का दिन है और साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी।

26 जनवरी को बैंक हॉलिडे 26 जनवरी को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि यह गणतंत्र दिवस है।

इस हॉलिडे पीरियड में क्या करें सभी ग्राहकों को इन छुट्टियों के दौरान अपनी ब्रांच विजिट की योजना पहले बना लेनी चाहिए। ध्यान दें कि भले ही फिजिकल बैंक ब्रांचें बंद रहें, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई और अन्य सेवाएं हमेशा उपलब्ध रहेंगी।