आखिर क्यों एक ही दिन में 50% गिर गया इस शेयर का भाव? आपका है दांव

पिछले हफ्ते एमके ग्लोबल ने कंपनी के शेयर पर से रेटिंग 'खरीदें' से घटाकर 'बढ़ाएं' कर दी थी और जून 2026 के लिए संशोधित टारगेट प्राइस 600 रुपये कर दिया था। वहीं, नुवामा ने इस शेयर को 'खरीदें' की सलाह दी है और जून 2026 के लिए 750 रुपये के मुकाबले 770 रुपये का टारगेट रखा है।

VRL Logistics Ltd: वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के शेयर गुरुवार, 14 अगस्त को 1:1 के रेशियो में एक्स-बोनस हो गए। बोनस इश्यू के बाद वीआरएल लॉजिस्टिक्स का शेयर एनएसई पर 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ ₹280 पर खुला। हालांकि, यह कल के बंद भाव (अनएडजस्टेड) ₹557.65 से आज 50 प्रतिशत नीचे था। कुछ ब्रोकरेज फर्मों के ट्रेडिंग ऐप्स कल के वीआरएल लॉजिस्टिक्स के अनएडजस्टेड भाव दिखा रहे हों और इस प्रकार, इस शेयर में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दिखा रहा है। चूंकि 14 अगस्त रिकॉर्ड तिथि भी है, इसलिए कंपनी आज ही ऐसे पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करेगी। बोनस शेयर जल्द ही निवेशकों को दिए जाएंगे।

क्या है शेयर

बोनस इश्यू से बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन जारी किए गए बोनस शेयरों की संख्या के अनुपात में शेयर की कीमत कम हो जाती है। बोनस शेयर कंपनी के मुक्त भंडार और अधिशेष से जारी किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य कंपनी में तरलता बढ़ाना है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स के मामले में, बोनस अनुपात 1:1 निर्धारित किया गया था, जिसका अर्थ है कि मौजूदा शेयरधारकों को उनके प्रत्येक शेयर के बदले वीआरएल लॉजिस्टिक्स का एक नया पूर्ण चुकता शेयर जारी किया जाएगा।

टारगेट प्राइस क्या है

बता दें कि पिछले हफ्ते एमके ग्लोबल ने वीआरएल लॉजिस्टिक्स की रेटिंग 'खरीदें' से घटाकर 'बढ़ाएं' कर दी और जून 2026 के लिए संशोधित लक्ष्य मूल्य 600 रुपये कर दिया, क्योंकि कंपनी को मिड अवधि में वीआरएल लॉजिस्टिक्स के राजस्व में नरमी की उम्मीद है। एमके ग्लोबल ने कहा, "एक्सप्रेस और पीटीएल ऑपरेटरों के बीच की रेखाएँ धुंधली होने के साथ, हमारे विचार से, अंतर-राज्यीय मार्गों और वीआरएल के डोर-टू-डोर सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। मजबूत वॉल्यूम ट्रैक्शन के अभाव में, मुद्रास्फीति की लागत के कारण वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही के उच्चतम स्तर से मार्जिन में कमी आने की संभावना है।" एक अन्य ब्रोकरेज फर्म नुवामा इस शेयर के प्रति सकारात्मक बनी हुई है क्योंकि मजबूत सकल लाभ वृद्धि दर्शाती है कि इसके परिणाम मिल रहे हैं। इसने कहा कि आधार वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में सामान्य हो जाएगा और वीआरएल लॉजिस्टिक्स के मजबूत RoCE प्रोफाइल का हवाला देते हुए इस शेयर को 'खरीदें' की सलाह दी है और जून 2026 के लिए 750 रुपये के मुकाबले 770 रुपये का टारगेट रखा है।

