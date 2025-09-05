केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में GST में बड़े बदलाव की मुहर लगी, लेकिन सोने-चांदी पर टैक्स की दर अभी भी वही बनी हुई है। आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कर व्यवस्था में बड़े बदलाव की मुहर लगी। पहले चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) थे, अब इन्हें सरल बनाते हुए मुख्य रूप से दो स्लैब (5% और 18%) में बदल दिया गया है। साथ ही कुछ विशेष वस्तुओं जैसे तंबाकू, शराब और लक्जरी कारों के लिए 40% का एक नया स्लैब भी बनाया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होने हैं।

सोने-चांदी पर जीएसटी रेट में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ इन सभी बदलावों के बीच सोना और चांदी पर लगने वाला जीएसटी अब भी 3% ही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी के नए दो-स्लैब ढांचे का असर सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं पर नहीं पड़ेगा। ये एक अलग विशेष श्रेणी में आती हैं, जिन पर पहले से ही 3% की विशेष दर लागू है और इसे हाल के सुधार में छुआ भी नहीं गया है।

3% जीएसटी क्यों जरूरी इसकी एक बड़ी वजह है। जीएसटी लागू होने से पहले, सोने के जेवरात पर एक्साइज ड्यूटी और स्टेट VAT मिलाकर लगभग 2.5% टैक्स लगता था। जीएसटी आने पर भी टैक्स को इसी स्तर पर बनाए रखने के लिए 3% की विशेष दर तय की गई थी। इसका मकसद था कि जेवरात की कीमतों में अचानक कोई बहुत बड़ा उछाल न आए।

सोना-चांदी का कारोबार करने वाले ज्वैलर्स का प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, आमतौर पर सिर्फ 2% से 5% होता है। अगर इन पर 18% या उससे ज्यादा का टैक्स लगता, तो न सिर्फ गहनों की कंज्युमर प्राइस आसमान छूतीं, बल्कि ज्वैलर्स की वर्किंग कैपिटल भी बुरी तरह बंध जाती।

विशेष रेट का दर्जा टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक यह दरों का युक्तीकरण सिर्फ उन्हीं वस्तुओं पर लागू होती है जो पहले 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब में थे। कीमती धातुओं के लिए 3% की स्पेशल रेट और 'sin' goods (जैसे तंबाकू) के लिए 40% के नए रेट्स अलग हैं और इन्हें नए स्लैब में नहीं मिलाया गया है।

टैक्स की बारीकियां: मेकिंग चार्ज और निवेश यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। सोने-चांदी की कीमत पर 3% जीएसटी लगता है, लेकिन ज्वैलरी बनाने की लागत यानी मेकिंग चार्जेज पर अलग से 5% जीएसटी लगता है, क्योंकि इसे एक सर्विस माना जाता है।

डिजिटल गोल्ड पर भी खरीद के समय इसकी इंट्रिंजिक वैल्यू पर 3% जीएसटी लगता है। अगर बाद में इस डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदला जाता है, तो फाइल प्रोडक्ट पर एडिशनल जीएसटी चार्ज होता है। हालांकि, गोल्ड ETF यूनिट्स जीएसटी से एग्जेम्प्ट हैं, इसलिए निवेशकों के लिए यह ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि इन पर न तो जीएसटी लगता है और न ही मेकिंग चार्ज।