Stock Market jumps: शेयर बाजार में बड़ी बढ़त, निवेशकों को हुआ 6 लाख करोड़ रुपये का फायदा, जानें तेजी के पीछे के 3 कारण
Why Stock Market Surged today: घरेलू शेयर बाजारों में आज बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फायदा हुआ है।
Why Stock Market Surged today: घरेलू शेयर बाजारों में आज भारी बढ़त देखने को मिल रही है। चुनाव परिणाम के दिन घरेलू शेयर बाजार में बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। 4 मई को सेंसेक्स और निफ्टी ने 10 बजे अपनी बढ़त को 1-1 प्रतिशत से अधिक बना लिया था। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 1000 अंक या फिर 1.30 प्रतिशत की तेजी के साथ 77911 अंक पर और एनएसई 1.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24290 अंक पर ट्रेड कर रहा था।
निफ्टी मिडकैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में भी 1-1 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। बता दें, घरेलू शेयर बाजारों में तेजी की वजह से निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। जिसके बाद बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 463 करोड़ रुपये से बढ़कर 469 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।
शेयरों में तेजी के पीछे की क्या वजह? (Share market jump reason)
1-एसेंबली इलेक्शन रिजल्ट (assembl election result)
कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार एसेंबली इलेक्शन 2026 के रिजल्ट आ रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में वोटों की गिनती हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में भाजपा आगे चल रही है। वहीं, केरल के साथ-साथ तमिलनाडु में भाजपा के प्रदर्शन में सुधार हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज के लिए यह काफी अच्छी खबर है।
2- अमेरिका और ईरान में बातचीत (US Iran talk)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि तेहरान के नए प्रस्ताव को रिव्यू किया जा रहा है। ईरान ने पाकिस्तान को 14 बिंदुओ आधारित प्रस्ताव भेजा है। रविवार को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि अमेरिकी प्रतिनिधि ने ईरान के साथ काफी सकारात्मक बातचीत किया है।
3- क्रूड ऑयल की कीमतों में स्थिरता (crude oil price updates)
ब्रेंट क्रूड प्राइस में गिरावट देखने को मिली है। जिसके बाद कंपनी के शेयरों का भाव 110 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स फेल 0.60 प्रतिशत या फिर 107.53 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडियट की कीमतों में 0.80 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों का असर घरेलू शेयर बाजार पर दिख रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।