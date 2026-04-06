Stock Market: शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे की क्या है वजह? जानें 4 बड़े कारण, निवेशक गदगद
Why Stock Market Rises Today: सेंसेक्स आज सोमवार को 73477.53 अंक पर खुला था। जिसके बाद दिन में यह 74297.46 अंक के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया था। बता दें, घरेलू शेयर बाजार आज तीन दिन की छुट्टी के बाद खुला है।
Why Stock Market Rises Today: सोमवार को दिन शेयर बाजार में निवेशकों के लिए खुशियों भरा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने बड़ी छलांग लगाई है। जिसकी वजह से निवेशकों ने राहत की सांस ली है। आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन को सेंसेक्स 787.30 अंक या फिर 1.07 प्रतिशत की तेजी के साथ 74106.85 अंक पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी 1.12 प्रतिशत या फिर 255.15 अंक की तेजी के साथ 22968.25 अंक पर बंद हुआ है। आइए जानते हैं कि शेयर बाजार में तेजी के पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं?
सेंसेक्स आज सोमवार को 73477.53 अंक पर खुला था। जिसके बाद दिन में यह 74297.46 अंक के इंट्रा-डे हाई तक पहुंच गया था। बता दें, घरेलू शेयर बाजार आज तीन दिन की छुट्टी के बाद खुला है।
1-रुपये का मजबूत होना
डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति आज और बेहतर हो गई है। एक डॉलर की कीमत 33 पैसे की गिरावट 92.85 रुपये ही रह गई है। रुपया आज सोमवार को 93.13 के स्तर पर खुला था।
2-बैंकिंग सेक्टर में तेज खरीदारी
निवेशक आज बैंकिंग सेक्टर की तरफ काफी आकर्षित दिखे। पिछले दिनों की बाजार गिरावट और चौथे तिमाही के अपडेट ने निवेशकों को अपनी तरफ खींचा है। निफ्टी बैंक और निफ्टी पीएसयू बैंक में 2 प्रतिशत तक की तेजी दर्ज की गई। बता दें, बिजनेस अपडेट में लोन ग्रोथ की स्थिति मार्च तिमाही में अच्छी रही है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों की कीमतो में 4.2 प्रतिशत, 4.1 प्रतिशत और 3.5 प्रतिशत की तेजी क्रमशः देखने को मिली है।
3- अमेरिका-ईरान सीजफायर की संभावना
रायटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश के फ्रेमवर्क को मान सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तब की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा खुल सकता है। जो भारत के लिए बड़ी खबर होगी। दोनों देशों के बीच सीजफायर होने का मतलब है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने वाले समय में देखने को मिल सकती है।
4- आईटी स्टॉक की खरीदारी
आज शेयर बाजार में आईटी कंपनियों के शेयरों की भी खरीदारी देखने को मिली है। इसकी वजह मार्च तिमाही में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन को माना जा रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।