शेयर मार्केट में आज क्यों है तूफानी तेजी? ये हैं 4 बड़े कारण
मुख्य बातें
- Stock Market Updates: सेंसेक्स 1600 अंकों से अधिक की छलांग लगाकर 78922 के लेवल को टच कर गया
- जबकि निफ्टी 400 अंक से अधिक उछलकर 24391 पर पहुंच गया
- शेयर मार्केट में आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह ट्रंप की हार तो है ही, आइए अन्य कारणों को भी समझें...
डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद आज भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी दर्ज की जा रही है। सेंसेक्स 1600 अंकों से अधिक की छलांग लगाकर 78922 के लेवल को टच कर गया। जबकि निफ्टी 400 अंक से अधिक उछलकर 24391 पर पहुंच गया। मार्केट खुलने के चंद मिनट के भीतर ही बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 500 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया और निवेशकों की संपत्ति में 7 लाख करोड़ का इजाफा हो गया। शेयर मार्केट में आज की तेजी की सबसे बड़ी वजह ट्रंप की हार तो है ही, आइए अन्य कारणों को भी समझें....
1. अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन के नतीजे
अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर कब्जा कर लिया। डेमोक्रेट्स की जीत को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन की वैश्विक टैरिफ नीति और मध्य पूर्व में युद्ध की वजह से भी इस साल भारतीय बाजार का प्रदर्शन कमजोर रहा था।
अब अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत को ऐसे संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका-इजरायल की जंग जल्द खत्म हो सकती है। इससे बाजार का माहौल सुधरा है।
2. कच्चे तेल में भारी गिरावट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड टंप की मिडटर्म चुनावों में करारी हार के चलते कच्चे तेल की कीमतें दो महीने के निचले स्तर पर आ गई हैं। ब्रेंट क्रूड 1 प्रतिशत गिरकर 93.5 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। पिछले सत्र में इसमें 10 प्रतिशत की भारी गिरावट आई थी। तेल की कीमतें कम होने से भारत जैसे आयातक देशों के लिए महंगाई और व्यापार घाटे का दबाव कम होता है। इससे बाजार की धारणा को सहारा मिलता है।
एचएसटी वेल्थ के संस्थापक और सीईओ हरिसेल्वन राधाकृष्णन ने कहा कि तेल कीमतों में पहले जो धीरे-धीरे गिरावट आ रही थी, अब उसकी रफ्तार बड़ी है। अगर यह गिरावट बनी रहती है, तो इससे भारत का निकट भविष्य का मैक्रो और कमाई का अनुमान सुधर सकता है।
3. विदेशी निवेशकों की वापसी
बुधवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में 72.84 अरब रुपये की खरीदारी की। यह लगातार चौथा सेशन था, जब विदेशी निवेशकों ने खरीदारी की है। इससे लगता है कि इस साल की भारी बिकवाली के बाद वे फिर भारत लौट रहे हैं।
4. घरेलू बाजार में रिकवरी के संकेत
घरेलू बाजार में अब रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स पिछले पांच सत्रों में 5.6 प्रतिशत चढ़ चुके हैं। करीब पांच महीनों में यह उनकी सबसे लंबी लगातार बढ़त है। इसमें विदेशी खरीदारी, तेल की कीमतों में नरमी और मजबूत नतीजों का सहारा मिला है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें