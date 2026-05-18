Stock Market Crash: सेंसेक्स और निफ्टी 1-1% टूटा, 7 लाख करोड़ रुपये स्वाहा, क्यों गिरा शेयर बाजार
Why Stock Market Crashed Today: शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी में 1-1 प्रतिशत तक लुढ़क गया है। निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपये डूब गए।
Why Stock Market Crashed Today: घरेलू स्तर पर शेयर बाजारों में आज सोमवार के दिन भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी शुरुआती कारोबार में आज 18 मई को 1-1 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गए हैं। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1-1 प्रतिशत गिर गया है। आज सोमवार को सेंसेक्स 900 से अधिक अंक या फिर 1 प्रतिशत की गिरावट के बाद 74328 अंक के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। वहीं, निफ्टी 1 प्रतिशत की गिरावट के बाद 23358 अंक के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया।
शेयर बाजार में गिरावट की वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। महज आज 7 लाख करोड़ रुपये शेयर बाजार में डूब गए। आज सोमवार को बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 461 लाख करोड़ रुपये से घटकर 454 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया है।
1-रुपये ने 96 के पार पहुंचा
डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट जारी है। आज सोमवार को रुपया फिर से रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया। अब 1 डॉलर की कीमत 96.17 रुपये हो गई है। शेयर बाजार के सेंटीमेंट को इस गिरावट ने भी प्रभावित किया है।
2-मिडिल ईस्ट में बढ़ा टेंशन
यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक रविवार को हुआ था। जिसके बाद से एक बार फिर से टेंशन बढ़ गया। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीजफायर पर तलवार लटकी हुई है। बाजार में गिरावट में इसका बड़ा योगदान है।
3- क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल
इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में आज 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट 111 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। लगातार तेजी की वजह से तेल के बाजार पर दबाव बना हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी ने शेयर बाजार के सेंटीमेंट को झकझोर कर रख दिया है।
4- यूएस बॉन्ड यील्ड्स
यूएस बॉन्ड यील्ड्स में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। 10 साल के बॉन्ड यील्ड का रेट बढ़कर 4.62 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। घरेलू शेयर बाजारों पर यह भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।