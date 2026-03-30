Stock Market Crash: आज क्यों 1200 अंक टूट गया सेंसेक्स, मिनटों में ₹5 लाख करोड़ डूबे, ये हैं 5 कारण

Why stock market crash today: सोमवार सुबह सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार गिरावट देखने को मिली, जिससे चंद मिनटों में ही निवेशकों के करीब ₹5 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। आज सेंसेक्स 1200 अंक तक टूटा, जबकि निफ्टी 22,500 के नीचे फिसल गया। बाजार में भारी बिकवाली, मिडकैप-स्मॉलकैप भी लुढ़क गए।

Why stock market crash today: हफ्ते की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद खराब रही। सोमवार सुबह सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार गिरावट देखने को मिली, जिससे चंद मिनटों में ही निवेशकों के करीब ₹5 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। आज सेंसेक्स 1200 अंक तक टूटा, जबकि निफ्टी 22,500 के नीचे फिसल गया। बाजार में भारी बिकवाली, मिडकैप-स्मॉलकैप भी लुढ़क गए। गिरावट सिर्फ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। यह संकेत देता है कि बाजार में व्यापक स्तर पर डर का माहौल है।

शेयर मार्केट में आज गिरावट के 5 बड़े कारण 1. अमेरिका-ईरान युद्ध: अमेरिका-ईरान युद्ध अब पांचवें हफ्ते में पहुंच गया है और इसके खत्म होने के संकेत नहीं मिल रहे। यमन के हूती विद्रोहियों की एंट्री और अमेरिका की अतिरिक्त सैन्य तैनाती से तनाव और बढ़ गया है। इससे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, 'पश्चिम एशिया में संघर्ष के पांचवें सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही युद्ध बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं और अमेरिका हमले को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को भेज रहा है।

2. कच्चे तेल में उछाल, भारत पर बढ़ा दबाव: ब्रेंट क्रूड फिर से $116 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने का सीधा असर अर्थव्यवस्था और बाजार पर पड़ता है। युद्ध से पहले भारत के पास जो गोल्डीलॉक्स मैक्रो परिदृश्य था, वह युद्ध के कारण लगभग गायब हो गया है। अब हम वित्त वर्ष 27 के लिए कम जीडीपी वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च राजकोषीय और चालू खाता घाटे और कम आय वृद्धि की संभावनाओं का सामना कर रहे हैं।

3. India VIX 28 के पार, घबराहट बढ़ी: मार्केट का डर दिखाने वाला इंडेक्स India VIX 28 के ऊपर पहुंच गया है। सामान्य स्तर 12–15 होता है। इंडिया VIX में 28 से ऊपर की छलांग भारतीय शेयर बाजार में बढ़ती घबराहट को दर्शाती है, इस संकेत के बीच कि अमेरिका-ईरान युद्ध जारी रह सकता है, संभावित रूप से एनर्जी सप्लाई को बाधित कर सकता है, वैश्विक मुद्रास्फीति के दबाव को ट्रिगर कर सकता है, और वैश्विक विकास की गति को पंचर कर सकता है.

4. विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली: विदेशी निवेशक (FPI) लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने मार्च में ही ₹1.23 लाख करोड़ की निकासी कर ली है। इससे बाजार पर दबाव और बढ़ गया।

5. F&O एक्सपायरी भी बना कारण: आज मार्च सीरीज के F&O कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव और बढ़ गया है। इसके चलते ट्रेडर्स की पोजीशन क्लोजिंग से दबाव बना।