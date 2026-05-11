Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शेयर बाजार आया घुटनों पर, 5 लाख करोड़ रुपये डूबे, क्या PM मोदी की अपील ने डराया? जानें 4 बड़े कारण

Tarun Pratap Singh मिंट
share

why Stock market crash today: आज घरेलू शेयर बाजार में मंदड़ियों का दबदबा है। जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 1100 से अधिक लुढ़क गया। 

शेयर बाजार आया घुटनों पर, 5 लाख करोड़ रुपये डूबे, क्या PM मोदी की अपील ने डराया? जानें 4 बड़े कारण

why Stock market crash today: शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी आज सोमवार को क्रैश कर गए हैं। जिसकी वजह से निवेशकों को भारी नुकसान हो चुका है। 30 संवेदी सूचकांक वाला सेंसेक्स 1100 अंक या फिर 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 76,165.57 अंक तक लुढ़क गया है। वहीं, निफ्टी में भी एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। बीएसई 150 मिडकैप और 250 स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक-एक प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, आज शेयर बाजारों में भारी गिरावट की वजह से सेंसेक्स की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ रुपये घट गया। जिसके बाद यह घटकर 468 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आ गया।

ये भी पढ़ें:सोने से रखें 7 कोस की दूरी! PM ने 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचने की क्यों की अपील

शेयर बाजार में आज की गिरावट के पीछे की 5 बड़ी वजह (Stock market crash reasons)

1-ईरान-अमेरिका बातचीत बेनतीजा रहने की संभावना (Iran US talk updates)

युद्ध की वजह से इस समय दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू होने के बाद दुनिया को लगा की स्थितियों में जल्द ही सुधार हो जाएगा। लेकिन लग रहा है कि इसमें अभी समय लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पीस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है।

ये भी पढ़ें:आज 2 दो कंपनियों के IPO हो गए हैं ओपन, एक का GMP दिखा रहा 37% का फायदा

2- पीएम मोदी की अपील (PM Narendra modi on petrol diesel)

कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पीएम मोदी की अपील ने भी बाजार में संशय का माहौल बना दिया है। रविवार को पीएम ने लोगों से पेट्रोल, डीजल, गैस और सोना को कम के कम खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने अगले एक साल तक के लिए यह बात कही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की बातें अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे कॉरपोरेट की कमाई भी प्रभावित होती है।

3- कच्चे तेल का झटका (Crude oil price hike)

ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आज 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। जिसके बाद एक बार फिर से रेट 105 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका-ईरान बातचीत के असफल होने की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बुरा असर पर पड़ेगा। जिसका नकारात्मक असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ने जा रहा है।

ये भी पढ़ें:2036 तक 3 लाख के आंकड़े को छू लेगा सेंसेक्स? चर्चित एक्सपर्ट का अनुमान

4- रुपये की कीमत में गिरावट (Rupee price falling)

सप्ताह के पहले दिन ही रुपये की कीमत में 40 पैसे की गिरावट देखने को मिली है। यूएस डॉलर की तुलना में रुपये का रेट घटकर 94.88 के स्तर पर आ गया है। रुपये में गिरावट का भी बुरा असर शेयर बाजार पर पड़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचाार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Stock Crash Stock Market Latest Update Sensex Nifty Bse Nse अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,