ITR की डेडलाइन 45 दिन क्यों बढ़ी, 12 लाख तक नो टैक्स अभी नहीं, अगले साल

ITR: सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 (यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की कमाई) में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यह नियम अभी के ITR फाइलिंग (FY 2024-25 के लिए) पर लागू नहीं होता।

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की कमाई के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह अपडेट लगभग सभी को पता है। 31 जुलाई 2025 की जगह मिली नई डेटसे टैक्स भरने वालों को 45 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है।

तारीख क्यों बढ़ाई गई? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बताया कि इस बार ITR फॉर्म (जो AY 2025-26 के लिए हैं) में काफी बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों को सिस्टम में लागू करने और ITR भरने के ऑनलाइन टूल्स (यूटिलिटीज) को तैयार करने में अधिक समय लग रहा था। इसलिए, लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए तारीख आगे बढ़ाई गई।

कौन सा टैक्स सिस्टम चुनें? नया टैक्स सिस्टम (New Regime): यह अब डिफॉल्ट है। मतलब, अगर आप कुछ नहीं कहते, तो आपका रिटर्न इसी सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट होगा।

पुराना टैक्स सिस्टम (Old Regime): सैलरी पाने वाले लोग (सैलरीड इंडिविजुअल) अगर चाहें, तो नई डेडलाइन (15 सितंबर 2025) तक ITR भरते समय पुराने सिस्टम को चुन सकते हैं। इसमें कई छूट (डिडक्शन) मिलती हैं, जैसे HRA, ब्याज पर छूट (होम लोन) आदि।

ध्यान रखें अगर आप डेडलाइन के बाद (यानी 15 सितंबर 2025 के बाद) ITR भरते हैं (जिसे 'बिलेटिड रिटर्न' कहते हैं), तो आप सिर्फ नए टैक्स सिस्टम में ही रिटर्न भर सकते हैं। पुराना सिस्टम चुनने का विकल्प नहीं होगा।

नए टैक्स सिस्टम में क्या-क्या फायदे मिलेंगे? (FY 2024-25 के लिए) 1. स्टैंडर्ड डिडक्शन: सैलरी या पेंशन पाने वाले लोगों को 75,000 रुपए की सीधी छूट मिलेगी। यह पहले ही आपकी आय से काट लिया जाएगा।

2. सेक्शन 87A रिबेट (छूट): अगर नए सिस्टम में आपकी कुल टैक्स योग्य आय 7 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो आपको 20,000 रुपए तक की टैक्स छूट (रिबेट) मिलेगी। इसका मतलब है कि 7 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा!

3. एनपीएस में छूट (सेक्शन 80CCD(2)): नए सिस्टम में भी, अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं और एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) में योगदान देते हैं, तो आप अपने बेसिक सैलरी का 14% तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।