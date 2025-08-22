₹2 लाख करोड़ के कंर्ज में डूबी कंपनी फिर भी क्यों उछल रहा है वोडाफोन आइडिया का शेयर

वोडाफोन आइडिया पर लगभग ₹83,400 करोड़ के AGR ड्यूज का बोझ है। मार्च 2025 से शुरू होकर अगले छह सालों में हर साल लगभग ₹18,000 करोड़ का भुगतान करना है। जुर्माना और ब्याज मिलाकर कंपनी की कुल देनदारी लगभग ₹2 लाख करोड़ बैठती है।

आज यानी 22 अगस्त, 2025 को वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली। शेयर का भाव दोपहर के कारोबार में ₹7.10 तक पहुंच गया। इस उछाल का मुख्य कारण यह खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) कंपनी को राहत देने के प्रस्ताव पर जल्द ही कोई फैसला ले सकता है।

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने पीएमओ को एक अनौपचारिक नोट भेजकर वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ राहत के विकल्प सुझाए हैं। इनमें शामिल हैं:

- स्टैच्यूटरी ड्यूज के भुगतान पर मौजूदा मोरेटोरियम में दो साल की और बढ़ोतरी।

- देनदारियों को चुकाने के लिए ज्यादा समय देना।

- सालाना किश्तों को छोटा करना।

- AGR भुगतान पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज को माफ करना।

कंपनी की वित्तीय स्थिति चिंताजनक वोडाफोन आइडिया पर लगभग ₹83,400 करोड़ के AGR ड्यूज का बोझ है। मार्च 2025 से शुरू होकर अगले छह सालों में हर साल लगभग ₹18,000 करोड़ का भुगतान करना है। जुर्माना और ब्याज मिलाकर कंपनी की कुल देनदारी लगभग ₹2 लाख करोड़ बैठती है। इतना कर्ज होने की वजह से बैंक कंपनी को नया कर्ज देने से हिचकिचा रहे हैं।

कंपनी का महत्व और रोजगार वोडाफोन आइडिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इसके लगभग 19.8 करोड़ ग्राहक हैं और 18,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। अगर कंपनी बंद हुई तो भारत का टेलीकॉम बाजार सिर्फ दो कंपनियों रिलायंस जियो और एयरटेल तक सिमट कर रह जाएगा, जिससे competition कम होगा और ग्राहकों का नुकसान हो सकता है।

खरीदें, बेचें या रोककर रखें? वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर विश्लेषकों की राय अलग-अलग है:

- मोतीलाल ओसवाल ने शेयर को 'बेचें' (Sell) की सलाह दी है और टारगेट प्राइस ₹6 रखा है। उनका मानना है कि अगर राहत नहीं मिली तो कंपनी की स्थिति और खराब हो सकती है।

- आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 'होल्ड' (Hold) की सलाह दी है और टार्गेट प्राइस ₹7 रखा है। उनका कहना है कि मार्च 2026 से पहले AGR मामले का हल निकलना जरूरी है।

निवेशकों के लिए चेतावनी वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले साल की 52-हफ्ते की ऊंचाई (₹16.55) के मुकाबले अभी बहुत नीचे है। कंपनी लगातार चौथी तिमाही से घाटे में चल रही है। ऐसे में निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई कदम उठाएँ।

आगे की राह कंपनी की भविष्य की योजनाए सरकारी राहत और नए फंडिंग पर निर्भर करती हैं। CEO अक्षय मूंदड़ा ने कहा है कि कंपनी नॉन-बैंकिंग स्रोतों से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है ताकि अपने 4G और 5G नेटवर्क को बढ़ाया जा सके। मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले AGR मसले का हल होना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है।