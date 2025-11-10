अमेरिकी कंपनी व्हर्लपूल अपने इंडियन बिजनेस की हिस्सेदारी बेचने को क्यों है मजबूर

संक्षेप: अमेरिकी निवेश कंपनी एडवेंट इंटरनेशनल, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया में अपनी 31% हिस्सेदारी बेचने को तैयार व्हर्लपूल कार्पोरेशन (अमेरिका) से बातचीत कर रही है। एडवेंट अब इस डील के लिए एकमात्र उम्मीदवार बचा है।

अमेरिकी निवेश कंपनी एडवेंट इंटरनेशनल, व्हर्लपूल ऑफ इंडिया में अपनी 31% हिस्सेदारी बेचने को तैयार व्हर्लपूल कार्पोरेशन (अमेरिका) से बातचीत कर रही है। एडवेंट अब इस डील के लिए एकमात्र उम्मीदवार बचा है। दोनों कंपनियां नवंबर के अंत तक केवल एक-दूसरे के साथ ही बातचीत करेंगी।

व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन (अमेरिका) ने साल 2022 के अंत में 1.5 अरब डॉलर का घाटा दर्ज किया था। इसके बाद से कंपनी लागत कम करने और अपना ध्यान महंगे उत्पादों (जैसे ब्लेंडर, कॉफी मेकर) पर केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। इसी रणनीति के तहत वह अपने भारतीय बिजनेस से पीछे हट रही है।

डील का पूरा गणित द इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक एडवेंट पहले 31% हिस्सेदारी खरीदेगा। भारतीय नियमों के मुताबिक, इसके बाद एडवेंट को शेयरधारकों से और 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ऑफर देना होगा।अगर यह पूरा हो जाता है, तो एडवेंट कंपनी की कुल 57% हिस्सेदारी का मालिक बन जाएगा। इस पूरी डील की कीमत लगभग 9,682 करोड़ रुपये आंकी गई है। डील पूरी होने पर अमेरिकी व्हर्लपूल की हिस्सेदारी घटकर 25% से भी कम रह जाएगी।

एडवेंट की रुचि फिर से क्यों जगी? एडवेंट का इस डील में दिलचस्पी इसलिए बढ़ी क्योंकि अक्टूबर में व्हर्लपूल की अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए। इनमें ब्रांड और तकनीक के इस्तेमाल के 10-30 साल के लाइसेंस समझौते शामिल हैं। इससे भविष्य में व्हर्लपूल इंडिया के बिजनेस के जारी रहने की योजना स्पष्ट हो गई।

अगर डील फेल हुई तो क्या होगा? अगर एडवेंट के साथ बातचीत विफल होती है, तो व्हर्लपूल कार्प अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए बाजार में ब्लॉक डील (शेयरों की बड़ी बिक्री) का रास्ता अपना सकता है।

व्हर्लपूल इंडिया का मौजूदा प्रदर्शन व्हर्लपूल इंडिया के शेयर का भाव इस साल अब तक 26% गिर चुका है। कंपनी का राजस्व पिछले सात तिमाहियों में सबसे कम रहा है, जो उसके सामने आने वाली मुश्किलों को दिखाता है।