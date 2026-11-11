आज शेयर मार्केट में क्यों हैं बंपर उछाल? नवंबर में करीब 9% चढ़ा निफ्टी
मुख्य बातें
- Why stock market jump today: निफ्टी 1.37 प्रतिशत ऊपर 25384 पर पहुंच गया था और सेंसेक्स 1400 अंक से अधिक उछलकर 82,520 के डे हाई को टच कर चुका था
- सेंसेक्स के सभी शेयर हरे और निफ्टी 50 में केवल 3 शेयर लाल थे
- आइए बाजार में समझें तेजी के 5 बड़े कारण…
ट्रंप की हार के बाद से ही भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है। निफ्टी 50 में इस महीने के सिर्फ छह कारोबारी सत्रों में करीब 9% की तेजी दर्ज की गई है। आज की बात करें तो सुबह 9:50 बजे के करीब निफ्टी 1.37 प्रतिशत ऊपर 25384 पर पहुंच गया था और सेंसेक्स 1400 अंक से अधिक उछलकर 82,520 के डे हाई को टच कर चुका था। सेंसेक्स के सभी शेयर हरे और निफ्टी 50 में केवल 3 शेयर लाल थे।
बाजार में इस उछाल के पीछे विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी, एशियाई बाजारों में मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे प्रमुख वजह हैं। इसके अलावा रुपये की मजबूती ने भी बाजार का भरोसा बढ़ाया है।
बाजार में तेजी के 5 बड़े कारण
1. एशियाई बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेत
बुधवार को शुरुआती कारोबार में ज्यादातर एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली। AI सेक्टर में निवेश से जुड़ी चिंताओं के बीच CoreWeave के उम्मीद से बेहतर नतीजों ने निवेशकों को राहत दी। जापान का निक्केई 225 बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी उतार-चढ़ाव के बीच रहा। हालांकि, हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% और शंघाई कंपोजिट 0.2% नीचे था। इसके बावजूद एशियाई बाजारों का व्यापक रुख सकारात्मक रहा।
2. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय बाजार के लिए राहत की खबर है। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर 89.16 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई, जो करीब दो महीने का निचला स्तर है। अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ अतिरिक्त सैन्य कार्रवाई की जरूरत को लेकर नरम रुख अपनाने से सप्लाई बाधित होने की आशंका कम हुई। बुधवार को ब्रेंट क्रूड करीब 0.5% बढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। तेल सस्ता होने से महंगाई और आयात बिल पर दबाव कम हो सकता है।
3. रुपये में मजबूती
डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में भी मजबूती देखने को मिली। बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 7 पैसे मजबूत होकर 93.70 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपये को सपोर्ट मिला। हालांकि, अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा महंगाई के आंकड़ों के बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी रुपये के लिए चुनौती बन सकती है।
4. विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी
बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी मानी जा रही है। इस महीने अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में करीब 53,170 करोड़ रुपये लगा चुके हैं।मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, AI ट्रेड से जुड़ी चिंताओं के कम होने और भारत के बेहतर आर्थिक माहौल ने विदेशी निवेशकों का रुख बदला है।
इसके साथ ही निफ्टी 50 कंपनियों की दूसरी तिमाही की कमाई में करीब 24% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह पिछले 12 तिमाहियों में सबसे मजबूत ग्रोथ है। बेहतर नतीजों से शेयरों का वैल्यूएशन भी अधिक उचित स्तर पर आया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की खरीदारी आगे भी जारी रह सकती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, चुनिंदा ऑटो और फार्मा कंपनियों के शेयरों में इसका फायदा देखने को मिल सकता है।
5. तकनीकी संकेत दे रहे तेजी जारी रहने के संकेत
बाजार में तेज उछाल के बाद निफ्टी और सेंसेक्स को ऊपरी स्तरों पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह है कि तेजी में आंशिक मुनाफावसूली करें और गिरावट आने पर चुनिंदा शेयरों में खरीदारी के मौके तलाशें।
जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स के मुताबिक, निफ्टी के लिए 24,860-24,775 का स्तर मजबूत सपोर्ट साबित हुआ है। अब 24,926 का स्तर अहम सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 25,327 का स्तर महत्वपूर्ण हो सकता है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें