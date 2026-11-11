आज शेयर मार्केट में क्यों हैं बंपर उछाल? नवंबर में करीब 9% चढ़ा निफ्टी

मुख्य बातें

ट्रंप की हार के बाद से ही भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है। निफ्टी 50 में इस महीने के सिर्फ छह कारोबारी सत्रों में करीब 9% की तेजी दर्ज की गई है। आज की बात करें तो सुबह 9:50 बजे के करीब निफ्टी 1.37 प्रतिशत ऊपर 25384 पर पहुंच गया था और सेंसेक्स 1400 अंक से अधिक उछलकर 82,520 के डे हाई को टच कर चुका था। सेंसेक्स के सभी शेयर हरे और निफ्टी 50 में केवल 3 शेयर लाल थे।

बाजार में इस उछाल के पीछे विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी, एशियाई बाजारों में मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे प्रमुख वजह हैं। इसके अलावा रुपये की मजबूती ने भी बाजार का भरोसा बढ़ाया है।

बाजार में तेजी के 5 बड़े कारण 1. एशियाई बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेत बुधवार को शुरुआती कारोबार में ज्यादातर एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली। AI सेक्टर में निवेश से जुड़ी चिंताओं के बीच CoreWeave के उम्मीद से बेहतर नतीजों ने निवेशकों को राहत दी। जापान का निक्केई 225 बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी उतार-चढ़ाव के बीच रहा। हालांकि, हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% और शंघाई कंपोजिट 0.2% नीचे था। इसके बावजूद एशियाई बाजारों का व्यापक रुख सकारात्मक रहा।

2. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारतीय बाजार के लिए राहत की खबर है। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर 89.16 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई, जो करीब दो महीने का निचला स्तर है। अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ अतिरिक्त सैन्य कार्रवाई की जरूरत को लेकर नरम रुख अपनाने से सप्लाई बाधित होने की आशंका कम हुई। बुधवार को ब्रेंट क्रूड करीब 0.5% बढ़कर 92 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। तेल सस्ता होने से महंगाई और आयात बिल पर दबाव कम हो सकता है।

3. रुपये में मजबूती डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में भी मजबूती देखने को मिली। बुधवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 7 पैसे मजबूत होकर 93.70 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से रुपये को सपोर्ट मिला। हालांकि, अमेरिका में उम्मीद से ज्यादा महंगाई के आंकड़ों के बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में तेजी रुपये के लिए चुनौती बन सकती है।

4. विदेशी निवेशकों की जोरदार खरीदारी बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की खरीदारी मानी जा रही है। इस महीने अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में करीब 53,170 करोड़ रुपये लगा चुके हैं।मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, AI ट्रेड से जुड़ी चिंताओं के कम होने और भारत के बेहतर आर्थिक माहौल ने विदेशी निवेशकों का रुख बदला है।

इसके साथ ही निफ्टी 50 कंपनियों की दूसरी तिमाही की कमाई में करीब 24% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह पिछले 12 तिमाहियों में सबसे मजबूत ग्रोथ है। बेहतर नतीजों से शेयरों का वैल्यूएशन भी अधिक उचित स्तर पर आया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की खरीदारी आगे भी जारी रह सकती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, चुनिंदा ऑटो और फार्मा कंपनियों के शेयरों में इसका फायदा देखने को मिल सकता है।

5. तकनीकी संकेत दे रहे तेजी जारी रहने के संकेत बाजार में तेज उछाल के बाद निफ्टी और सेंसेक्स को ऊपरी स्तरों पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह है कि तेजी में आंशिक मुनाफावसूली करें और गिरावट आने पर चुनिंदा शेयरों में खरीदारी के मौके तलाशें।

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स के मुताबिक, निफ्टी के लिए 24,860-24,775 का स्तर मजबूत सपोर्ट साबित हुआ है। अब 24,926 का स्तर अहम सपोर्ट है, जबकि ऊपर की तरफ 25,327 का स्तर महत्वपूर्ण हो सकता है।