आज क्यों उछल रहा शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी किन उम्मीदों के रथ पर हैं सवार?

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घरेलू शेयर बाजार आज उड़ान भर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कुछ उम्मीदों के रथ पर सवार बाजार आज फर्राटा भर रहा है। पौने 10 बजे तक सेंसेक्स 1000 अंकों से अधिक उछलकर 75444 के लेवल को टच कर लिया। जबकि, निफ्टी 250 अंकों से अधिक चढ़कर 23324 पर पहुंच गया। बाजार में चौतरफा तेजी के बीच दोनों इंडेक्स करीब 1 प्रतिशत से अधिक उछले। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 30 मिनट में ही 6 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 480 लाख करोड़ पर पहुंच गया। आइए समझें शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे क्या कारण हैं...

रिलायंस के शेयर 6% चढ़े मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सोमवार, 2 नवंबर को जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर सोमवार को NSE पर 1,228.10 रुपये पर खुला, जबकि पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को यह 1,164.90 रुपये पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान शेयर 6% से अधिक उछलकर 1,246.40 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। रिलायंस देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, जिसका कारोबार तेल से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक फैला हुआ है।

कच्चे तेल की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने बाजार को सहारा दिया है। ब्रेंट क्रूड का भाव 3.2% गिरकर 109.75 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 3.3% गिरकर 100.69 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

मजबूत अर्थव्यवस्था और LTCG टैक्स में बदलाव की उम्मीद भारतीय शेयर बाजार में तेजी को घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती से भी सहारा मिल रहा है। दूसरी तिमाही के कंपनियों के मजबूत नतीजों, बैंक क्रेडिट ग्रोथ 17.94% रहने और अक्टूबर में GST कलेक्शन में 22.9% की बढ़ोतरी से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार के मुताबिक, घरेलू इकोनामिक इंडीकेटर बाजार में तेजी को मजबूती दे रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ और GST कलेक्शन के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी हुई है।

इसके अलावा, आगामी केंद्रीय बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव की उम्मीद भी शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत बनकर उभरी है। बाजार में इस टैक्स सिस्टम को खत्म किए जाने की संभावना पर भी चर्चा है। विजयकुमार के अनुसार, निवेशक अभी से इस संभावित बदलाव को ध्यान में रखकर निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “फिलहाल बाजार में तेजी का पलड़ा बुल्स यानी तेजी की उम्मीद करने वाले निवेशकों के पक्ष में है।”

युद्ध खत्म होने की उम्मीद अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक बातचीत की उम्मीद बढ़ी है। ईरान और कतर के अधिकारियों के बीच लगातार तीसरे दिन बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि कतर की मध्यस्थता में चल रही बातचीत का उद्देश्य विचार-विमर्श जारी रखना है। उन्होंने कहा कि ईरान रक्षा और कूटनीति, दोनों के लिए तैयार है।