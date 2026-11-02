आज क्यों उछल रहा शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी किन उम्मीदों के रथ पर हैं सवार?
मुख्य बातें
- Why Stock Market Jump Today: सेंसेक्स 1000 अंकों से अधिक उछलकर 75444 के लेवल को टच कर लिया
- जबकि, निफ्टी 23324 पर पहुंच गया
- बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 30 मिनट में ही 6 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 480 लाख करोड़ पर पहुंच गया
- आइए समझें शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे क्या कारण हैं..
घरेलू शेयर बाजार आज उड़ान भर रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और कुछ उम्मीदों के रथ पर सवार बाजार आज फर्राटा भर रहा है। पौने 10 बजे तक सेंसेक्स 1000 अंकों से अधिक उछलकर 75444 के लेवल को टच कर लिया। जबकि, निफ्टी 250 अंकों से अधिक चढ़कर 23324 पर पहुंच गया। बाजार में चौतरफा तेजी के बीच दोनों इंडेक्स करीब 1 प्रतिशत से अधिक उछले। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 30 मिनट में ही 6 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 480 लाख करोड़ पर पहुंच गया। आइए समझें शेयर बाजार में आज की तेजी के पीछे क्या कारण हैं...
रिलायंस के शेयर 6% चढ़े
मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सोमवार, 2 नवंबर को जोरदार तेजी देखने को मिली। शेयर सोमवार को NSE पर 1,228.10 रुपये पर खुला, जबकि पिछले कारोबारी दिन शुक्रवार को यह 1,164.90 रुपये पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान शेयर 6% से अधिक उछलकर 1,246.40 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा। रिलायंस देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है, जिसका कारोबार तेल से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक फैला हुआ है।
कच्चे तेल की कीमतें
कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट ने बाजार को सहारा दिया है। ब्रेंट क्रूड का भाव 3.2% गिरकर 109.75 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 3.3% गिरकर 100.69 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
मजबूत अर्थव्यवस्था और LTCG टैक्स में बदलाव की उम्मीद
भारतीय शेयर बाजार में तेजी को घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती से भी सहारा मिल रहा है। दूसरी तिमाही के कंपनियों के मजबूत नतीजों, बैंक क्रेडिट ग्रोथ 17.94% रहने और अक्टूबर में GST कलेक्शन में 22.9% की बढ़ोतरी से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार के मुताबिक, घरेलू इकोनामिक इंडीकेटर बाजार में तेजी को मजबूती दे रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ और GST कलेक्शन के ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार मजबूत बनी हुई है।
इसके अलावा, आगामी केंद्रीय बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव की उम्मीद भी शेयर बाजार के लिए सकारात्मक संकेत बनकर उभरी है। बाजार में इस टैक्स सिस्टम को खत्म किए जाने की संभावना पर भी चर्चा है। विजयकुमार के अनुसार, निवेशक अभी से इस संभावित बदलाव को ध्यान में रखकर निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “फिलहाल बाजार में तेजी का पलड़ा बुल्स यानी तेजी की उम्मीद करने वाले निवेशकों के पक्ष में है।”
युद्ध खत्म होने की उम्मीद
अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक बातचीत की उम्मीद बढ़ी है। ईरान और कतर के अधिकारियों के बीच लगातार तीसरे दिन बातचीत हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को कहा कि कतर की मध्यस्थता में चल रही बातचीत का उद्देश्य विचार-विमर्श जारी रखना है। उन्होंने कहा कि ईरान रक्षा और कूटनीति, दोनों के लिए तैयार है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें