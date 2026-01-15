भारतीय शेयर मार्केट आज क्यों बंद है? जानें कारण और भविष्य की छुट्टियों की जानकारी

संक्षेप: Stock Market Holiday Today: भारतीय शेयर मार्केट आज यानी 15 जनवरी को कारोबार के लिए बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों को देखते हुए बीएसई और एनएसई ने अपने कैलेंडर में संशोधन किया है। आज इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स में कारोबार स्थगित रहेगा।

भारतीय शेयर मार्केट आज यानी 15 जनवरी को कारोबार के लिए बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों को देखते हुए बीएसई और एनएसई ने अपने कैलेंडर में संशोधन किया है, जिससे पहले अंकित निपटान अवकाश अब पूर्ण कारोबारी अवकाश बन गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि आज इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स सभी में कारोबार स्थगित रहेगा।

एक्सचेंज ने यह भी स्पष्ट किया कि 15 जनवरी को एक्सपायर होने वाले इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अब 14 जनवरी को ही एक्सपायर होंगे। यानी बीते कल इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी ऐसा ही संशोधन जारी करते हुए 15 जनवरी को कैपिटल मार्केट और फ्यूचर्स ऑप्शन्स सेगमेंट के लिए कारोबारी अवकाश घोषित किया है। इससे पिछले सप्ताह जारी उस परिपत्र को बदल दिया गया है जिसमें निपटान प्रतिबंधों के बावजूद बाजार खुला रहने की बात कही गई थी।

बैंकिंग और क्लीयरिंग कार्यों में व्यवधान भी बनी वजह बैंकिंग और क्लीयरिंग कार्यों में व्यवधान को एक्सचेंजों ने इस बदलाव का कारण बताया है। आमतौर पर चुनावों या बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान निपटान अवकाश घोषित किया जाता है, और चूंकि 15 जनवरी महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश है, इसलिए अधिकांश बैंक बंद रहेंगे, जिससे सामान्य निपटान प्रक्रिया संभव नहीं है।

2026 में बाजार छुट्टियों का कैलेंडर 15 जनवरी के शामिल होने के बाद, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अब 2026 में सप्ताहांत को छोड़कर 16 कारोबारी अवकाश मनाएंगे। 26 जनवरी इस महीने की दूसरी बाजार छुट्टी होगी। वर्ष की पहली छमाही में, होली (3 मार्च), राम नवमी (26 मार्च), महावीर जयंती (31 मार्च), गुड फ्राइडे (3 अप्रैल), अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल), महाराष्ट्र दिवस (1 मई) और बकरी ईद (28 मई) को बाजार बंद रहेंगे।