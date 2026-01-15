Hindustan Hindi News
why is the stock market closed today bse and nse have revised their calendars
भारतीय शेयर मार्केट आज क्यों बंद है? जानें कारण और भविष्य की छुट्टियों की जानकारी

संक्षेप:

Jan 15, 2026 07:26 am IST Drigraj Madheshia
भारतीय शेयर मार्केट आज यानी 15 जनवरी को कारोबार के लिए बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों को देखते हुए बीएसई और एनएसई ने अपने कैलेंडर में संशोधन किया है, जिससे पहले अंकित निपटान अवकाश अब पूर्ण कारोबारी अवकाश बन गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कहा है कि आज इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स सभी में कारोबार स्थगित रहेगा।

एक्सचेंज ने यह भी स्पष्ट किया कि 15 जनवरी को एक्सपायर होने वाले इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अब 14 जनवरी को ही एक्सपायर होंगे। यानी बीते कल इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी ऐसा ही संशोधन जारी करते हुए 15 जनवरी को कैपिटल मार्केट और फ्यूचर्स ऑप्शन्स सेगमेंट के लिए कारोबारी अवकाश घोषित किया है। इससे पिछले सप्ताह जारी उस परिपत्र को बदल दिया गया है जिसमें निपटान प्रतिबंधों के बावजूद बाजार खुला रहने की बात कही गई थी।

बैंकिंग और क्लीयरिंग कार्यों में व्यवधान भी बनी वजह

बैंकिंग और क्लीयरिंग कार्यों में व्यवधान को एक्सचेंजों ने इस बदलाव का कारण बताया है। आमतौर पर चुनावों या बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान निपटान अवकाश घोषित किया जाता है, और चूंकि 15 जनवरी महाराष्ट्र में सार्वजनिक अवकाश है, इसलिए अधिकांश बैंक बंद रहेंगे, जिससे सामान्य निपटान प्रक्रिया संभव नहीं है।

2026 में बाजार छुट्टियों का कैलेंडर

15 जनवरी के शामिल होने के बाद, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अब 2026 में सप्ताहांत को छोड़कर 16 कारोबारी अवकाश मनाएंगे। 26 जनवरी इस महीने की दूसरी बाजार छुट्टी होगी। वर्ष की पहली छमाही में, होली (3 मार्च), राम नवमी (26 मार्च), महावीर जयंती (31 मार्च), गुड फ्राइडे (3 अप्रैल), अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल), महाराष्ट्र दिवस (1 मई) और बकरी ईद (28 मई) को बाजार बंद रहेंगे।

दूसरी छमाही के दौरान, मुहर्रम (26 जून), गणेश चतुर्थी (14 सितंबर), गांधी जयंती (2 अक्टूबर), दशहरा (20 अक्टूबर), दिवाली बलिप्रतिपदा (10 नवंबर) और गुरु नानक जयंती (24 नवंबर) को कारोबार स्थगित रहेगा। वर्ष की अंतिम बाजार छुट्टी 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर होगी। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को सप्ताहांत पर पड़ रहा है, इसलिए इससे अतिरिक्त बाजार बंदी नहीं होगी।

