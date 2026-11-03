आज भारतीय शेयर बाजार में क्यों है तेजी, जबकि एशियन मार्केट में रही गिरावट?

मुख्य बातें

एशियन मार्केट में तेज गिरावट के बावजूद घरेलू शेयर मार्केट में आज मंगलवार को भी उछाल है। सेंसेक्स 11:50 बजे तक 900 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 76600 के पार पहुंच गया था। जबकि, निफ्टी दोहरे शतक के साथ 232 अंक ऊपर 23673 पर था। बता दें मंगलवार को एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और चीन का शंघाई एसएसई कंपोजिट इंडेक्स गिरावट में कारोबार कर रहे थे।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, विदेशी निवेशकों की खरीदारी और कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों से बाजार को सहारा मिला। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स में राहत मिलने की उम्मीदों ने भी निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत किया।

एचएसटी वेल्थ के संस्थापक और सीईओ हरिसेल्वन राधाकृष्णन के मुताबिक, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट से निवेशकों की धारणा मजबूत हुई है। वहीं, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट वीके विजयकुमार के मुताबिक, मौजूदा हालात बाजार में तेजी जारी रहने के लिए अनुकूल हैं।

इससे पहले सोमवार को भी शेयर बाजार में जोरदार तेजी आई थी। सेंसेक्स 1,200 अंक से ज्यादा चढ़ा था, जबकि निफ्टी में करीब 400 अंकों की बढ़त दर्ज की गई थी। यानी दो दिन में सेंसेक्स करीब 2100 और निफ्टी करीब 600 अंक से अधिक चढ़ चुका है।

शेयर बाजार में तेजी की 4 बड़ी वजहें 1. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भारतीय शेयर बाजार को राहत मिली है। ब्रेंट क्रूड सोमवार को करीब 7 फीसदी गिरने के बाद मंगलवार को लगभग 105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीदों से तेल की कीमतों पर दबाव आया है।

2. विदेशी निवेशकों की खरीदारी भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की वापसी भी इस तेजी की एक अहम वजह है। एनएसई के प्रोविजनल आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने सोमवार को भारतीय शेयरों में 3,115 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की।

दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 392 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की। विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी रहने से बाजार में लिक्विडिटी बढ़ सकती है और प्रमुख शेयरों को सपोर्ट मिल सकता है।

3. LTCG टैक्स में राहत की उम्मीद शेयर बाजार में तेजी के पीछे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स में संभावित बदलाव की उम्मीदें भी एक वजह हैं। बाजार में चर्चा है कि आगामी बजट में शेयरों से होने वाले लंबी अवधि के कैपिटल गेन पर टैक्स में राहत मिल सकती है। अगर भविष्य में टैक्स में राहत मिलती है, तो इससे शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के रिटर्न पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

4. कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजे कंपनियों के सितंबर तिमाही के नतीजों से भी बाजार को मजबूती मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेहतर नतीजों के बाद सोमवार को कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी आई थी। इसके अलावा, दूसरी कंपनियों के नतीजों और कारोबारी प्रदर्शन पर भी निवेशकों की नजर है। मजबूत मुनाफा और बेहतर कारोबारी संभावनाएं शेयरों की कीमतों को सहारा दे सकती हैं।