Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़why is the indian rupee suffering It s among asia s worst performing currencies
क्यों हो रही भारतीय रुपये की दुर्गति? एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल

क्यों हो रही भारतीय रुपये की दुर्गति? एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल

संक्षेप:

Dollor Vs Rupee: रुपया इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले 5% गिरकर एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गया है। भारत के सबसे बड़े बाजार अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% तक के उच्च शुल्क (टैरिफ) के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है।

Wed, 3 Dec 2025 11:08 AMDrigraj Madheshia रॉयटर्स
share Share
Follow Us on

भारतीय रुपया बुधवार को 90 प्रति डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे खिसक गया। व्यापार और निवेश के लिए डॉलर का निकलना और कंपनियों द्वारा आगे की कमजोरी से बचाव (हेजिंग) की होड़ ने मुद्रा पर दबाव बनाया है और इस तरह आठ महीने से जारी गिरावट को बढ़ावा मिला है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अमेरिकी टैरिफ ने बढ़ाई मुसीबत

रुपया इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले 5% गिरकर एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गया है। भारत के सबसे बड़े बाजार अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% तक के उच्च शुल्क (टैरिफ) के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयरों का आकर्षण कम हुआ है।

निवेशक पैसा निकाल रहे, प्रत्यक्ष निवेश भी ठंडा

वैश्विक स्तर पर पोर्टफोलियो निवेश बहिर्वाह (पैसे की निकासी) से सबसे ज्यादा प्रभावित बाजारों में भारत शामिल है। इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में करीब 17 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की है। पोर्टफोलियो निवेश में कमजोरी के साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में भी मंदी आई है, जिससे दबाव और बढ़ा है।

आयात बिल बढ़ा, डॉलर सप्लाई घटी

हाई अमेरिकी टैरिफ और सोने के आयात में तेज उछाल ने अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा (मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट) रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया। साथ ही, घरेलू कंपनियों के विदेशी कर्ज और बैंकों में गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) के जमा खातों से होने वाली डॉलर आपूर्ति भी धीमी पड़ी है।

आयातक खरीद रहे, निर्यातक रोक रहे डॉलर

बैंकरों और व्यापारियों का कहना है कि रुपये में गिरावट के हर चरण ने, विशेष रूप से आयातकों की तरफ से, ताजा डॉलर मांग पैदा की है, जबकि निर्यातक डॉलर बेचने से अभी भी हिचकिचा रहे हैं। सार्थक पूंजी प्रवाह के अभाव में यह असंतुलन रुपये को असुरक्षित छोड़ रहा है।

आरबीआई पर दबाव, विदेशी मुद्रा भंडार घटा

हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रुपये में गिरावट की रफ्तार धीमी करने के लिए बीच-बीच में हस्तक्षेप किया है, लेकिन बैंकरों का मानना है कि डॉलर की मांग का पैमाना और उसकी निरंतरता मुद्रा पर दबाव बनाए हुए है। आरबीआई के रुपये को सहारा देने के प्रयास विदेशी मुद्रा भंडार में कमी और फॉरवर्ड बाजार में शॉर्ट डॉलर पोजीशन के 5 महीने के उच्च स्तर (63.4 अरब डॉलर) पर पहुंचने में परिलक्षित होते हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Business News Dollar Rupee Rate Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।