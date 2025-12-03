क्यों हो रही भारतीय रुपये की दुर्गति? एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल

संक्षेप: Dollor Vs Rupee: रुपया इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले 5% गिरकर एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गया है। भारत के सबसे बड़े बाजार अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% तक के उच्च शुल्क (टैरिफ) के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है।

भारतीय रुपया बुधवार को 90 प्रति डॉलर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे खिसक गया। व्यापार और निवेश के लिए डॉलर का निकलना और कंपनियों द्वारा आगे की कमजोरी से बचाव (हेजिंग) की होड़ ने मुद्रा पर दबाव बनाया है और इस तरह आठ महीने से जारी गिरावट को बढ़ावा मिला है।

अमेरिकी टैरिफ ने बढ़ाई मुसीबत रुपया इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले 5% गिरकर एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्राओं में शामिल हो गया है। भारत के सबसे बड़े बाजार अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 50% तक के उच्च शुल्क (टैरिफ) के कारण निर्यात प्रभावित हुआ है, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयरों का आकर्षण कम हुआ है।

निवेशक पैसा निकाल रहे, प्रत्यक्ष निवेश भी ठंडा वैश्विक स्तर पर पोर्टफोलियो निवेश बहिर्वाह (पैसे की निकासी) से सबसे ज्यादा प्रभावित बाजारों में भारत शामिल है। इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में करीब 17 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की है। पोर्टफोलियो निवेश में कमजोरी के साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में भी मंदी आई है, जिससे दबाव और बढ़ा है।

आयात बिल बढ़ा, डॉलर सप्लाई घटी हाई अमेरिकी टैरिफ और सोने के आयात में तेज उछाल ने अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा (मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट) रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया। साथ ही, घरेलू कंपनियों के विदेशी कर्ज और बैंकों में गैर-निवासी भारतीयों (एनआरआई) के जमा खातों से होने वाली डॉलर आपूर्ति भी धीमी पड़ी है।

आयातक खरीद रहे, निर्यातक रोक रहे डॉलर बैंकरों और व्यापारियों का कहना है कि रुपये में गिरावट के हर चरण ने, विशेष रूप से आयातकों की तरफ से, ताजा डॉलर मांग पैदा की है, जबकि निर्यातक डॉलर बेचने से अभी भी हिचकिचा रहे हैं। सार्थक पूंजी प्रवाह के अभाव में यह असंतुलन रुपये को असुरक्षित छोड़ रहा है।