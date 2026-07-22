शेयर मार्केट में 'हाहाकार' के बीच बजाज ऑटो का शेयर क्यों कर रहा 'चमत्कार'?
मुख्य बातें
- कंपनी ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के शानदार नतीजे घोषित किए
- कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अप्रैल-जून तिमाही में 3,225.63 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 45.9% अधिक है
- शेयर की कीमत 4% से अधिक बढ़कर 10,839.45 रुपये के 52-सप्ताह के हाई पर पहुंच गई
शेयर मार्केट में आज हाहाकार के बीच बजाज ऑटो का शेयर चमत्कार कर रहा है। बजाज ऑटो के शेयर में आज जोरदार तेजी देखी गई, वह भी तब जब सेंसेक्स 600 अंक से अधिक गिरकर 77000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। दरअसल, स्टॉक की तेजी के पीछे कंपनी के जून 2026 में समाप्त तिमाही के दमदार नतीजे हैं, जिसके बाद शेयर की कीमत 4% से अधिक बढ़कर 10,839.45 रुपये के 52-सप्ताह के हाई पर पहुंच गई।
कंपनी ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के शानदार नतीजे घोषित किए। इस दौरान कंपनी को रिकॉर्ड वाहन बिक्री, और घरेलू एवं निर्यात बाजारों में व्यापक स्तर पर वृद्धि का लाभ मिला। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी के कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन दोनों वित्तीय प्रदर्शन नए हाई पर पहुंच गए।
नेट प्रॉफिट में उछाल
टू-व्हीलर और तीन-पहिया वाहन निर्माता कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अप्रैल-जून तिमाही में 3,225.63 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 45.9% अधिक है। वहीं, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑपरेशन भी सालाना आधार पर 65% बढ़कर 21,688.83 करोड़ रुपये हो गया।
स्टैंडअलोन परफार्मेंस की बात करें तो बजाज ऑटो ने अपनी अब तक की सबसे अधिक तिमाही आय और लाभ दर्ज किया। इसके स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में पहली तिमाही में 42.3% की वृद्धि हुई और यह 2,982.84 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एक साल पहले यह 2,095.98 करोड़ रुपये था। कंपनी का परिचालन राजस्व भी सालाना आधार पर 37% बढ़कर 12,584.45 करोड़ रुपये से 17,243.72 करोड़ रुपये हो गया।
परिचालन स्तर पर, कंपनी का EBITDA जून तिमाही में 45% बढ़कर 2,482 करोड़ रुपये से 3,595.6 करोड़ रुपये हो गया। EBITDA मार्जिन में भी सुधार हुआ और यह 19.7% से बढ़कर 21% हो गया।
कंपनी ने रिकॉर्ड तिमाही प्रदर्शन का श्रेय किसको दिया
कंपनी ने इस रिकॉर्ड तिमाही प्रदर्शन का श्रेय अपनी अब तक की सबसे अधिक बिक्री मात्रा और साथ ही उसके ICE और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पोर्टफोलियो दोनों में डबल डिजिट की वृद्धि ने भी इसका साथ दिया। यह वृद्धि घरेलू और निर्यात बाजारों में लगातार जारी गति तथा दो-पहिया और तीन-पहिया दोनों कारोबारों में भी देखी गई।
निर्यात में 54% की उछाल
वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कंपनी की कुल बिक्री मात्रा में सालाना आधार पर 29% की वृद्धि हुई और यह 11,11,237 यूनिट्स से बढ़कर 14,38,251 इकाइयों पर पहुंच गई। इस दौरान घरेलू बिक्री में 11% की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात में 54% की उछाल आई।
बजाज ऑटो शेयर प्राइस हिस्ट्री
कंपनी का शेयर अगस्त 2025 में आए अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 7,879.45 रुपये से अब तक 37.5% चढ़ चुका है। पिछले एक महीने में इसमें 6% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि तीन महीने में यह 12% से अधिक, छह महीने में 15% और पिछले एक साल में 30% से अधिक मजबूत हुआ है। इसके अलावा, लंबी अवधि में इस शेयर ने शानदार प्रदर्शन किया है और पिछले 5 वर्षों में 180% की बढ़त दर्ज की गई है।
बजाज ऑटो का टार्गेट प्राइस
ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने इस स्टॉक को 'Buy' रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 12,096 रुपये तय किया है, जो मौजूदा कीमत से 16% की तेजी की संभावना दर्शाता है। कंपनी के मजबूत लॉन्च पाइपलाइन को देखते हुए, मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि बजाज ऑटो घरेलू मोटरसाइकिल बाजार में धीरे-धीरे अपनी हिस्सेदारी वापस हासिल करेगा।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें