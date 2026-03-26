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इस PSU बैंक शेयर को एक्सपर्ट सुमित बगड़िया क्यों बता रहे हैं 'रामनवमी पिक'

Mar 26, 2026 01:40 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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केनरा बैंक के शेयर पर ब्रोकिंग फर्म चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगड़िया ने बड़ा दांव लगाया है। अमेरिका-ईरान तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच उन्होंने इस PSU बैंक स्टॉक को Ram Navami Pick बताया है।

इस PSU बैंक शेयर को एक्सपर्ट सुमित बगड़िया क्यों बता रहे हैं 'रामनवमी पिक'

केनरा बैंक के शेयर पर ब्रोकिंग फर्म चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगड़िया ने बड़ा दांव लगाया है। बाजार में जारी अनिश्चितता, खासतौर पर अमेरिका-ईरान तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच उन्होंने इस PSU बैंक स्टॉक को “Ram Navami Pick” बताया है। उनका मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में मजबूती और टेक्निकल चार्ट पर बने पॉजिटिव पैटर्न इस स्टॉक को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं।

क्या है टार्गेट और रणनीति?

सुमित बगड़िया के मुताबिक निवेशक केनरा बैंक को करीब ₹137.30 के स्तर पर खरीद सकते हैं और गिरावट में ₹133 तक ऐड कर सकते हैं। इस स्टॉक के लिए उन्होंने ₹151 और ₹158 के टार्गेट दिए हैं, जबकि ₹125 को मजबूत सपोर्ट लेवल बताया है। टेक्निकल चार्ट पर स्टॉक ने हाल ही में “राउंडेड बॉटम ब्रेकआउट” दिया है, जो आमतौर पर तेजी का संकेत माना जाता है। साथ ही इस ब्रेकआउट के दौरान वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखी गई, जो मजबूत खरीदारी की पुष्टि करता है।

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शेयर प्राइस ट्रेंड

बुधवार (25 मार्च) को यह शेयर करीब 2.55% बढ़कर ₹136.55 पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में स्टॉक ने करीब 54% का रिटर्न दिया है, हालांकि हाल के महीनों में इसमें कुछ गिरावट भी देखी गई है। यह अपने 52-हफ्ते के हाई ₹162.90 से करीब 16% नीचे ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्टॉक ₹125 के ऊपर बना रहता है, तो इसमें मध्यम से लंबी अवधि में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।

एक खबर यह भी है: ‘Buy’ से ‘Hold’ हुआ डाउनग्रेड, जानें वजह

कैनरा बैंक को लेकर जहां एक तरफ ब्रोकरेज हाउस तेजी (Buy) की सलाह दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर MarketsMojo ने इस स्टॉक को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। हाल ही में इस शेयर की रेटिंग ‘Buy’ से घटाकर ‘Hold’ कर दी गई है, जिससे निवेशकों के बीच कन्फ्यूजन बढ़ गया है।

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क्यों किया गया डाउनग्रेड?

MarketsMojo के मुताबिक, कैनरा बैंक का मोजो स्कोर 68 है और अब इसे ‘Hold’ ग्रेड दिया गया है। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह वैल्यूएशन का महंगा होना है। पहले जहां यह स्टॉक सस्ता माना जा रहा था, अब यह अपने सेक्टर के हिसाब से “फेयर वैल्युएशन” पर ट्रेड कर रहा है, यानी इसमें पहले जैसी बड़ी तेजी की गुंजाइश कम हो गई है।

फिर भी पूरी तरह नकारात्मक नहीं है तस्वीर

हालांकि डाउनग्रेड के बावजूद कैनरा बैंक के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। बैंक का मुनाफा, एसेट क्वालिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छा है, जिसकी वजह से इसे पूरी तरह ‘सेल’ नहीं बल्कि ‘होल्ड’ रखा गया है। अगर आसान भाषा में समझें तो पहले यह स्टॉक सस्ता और तेजी वाला था। अब यह ठीक-ठाक कीमत पर है, इसलिए सावधानी जरूरी है।

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निवेशकों के लिए क्या संकेत?

यह खबर बताती है कि बाजार में एक ही स्टॉक पर अलग-अलग राय हो सकती है। जहां कुछ एक्सपर्ट्स (जैसे सुमित बगड़िया) इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं, वहीं कुछ प्लेटफॉर्म वैल्यूएशन के चलते इंतजार करने की बात कह रहे हैं।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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