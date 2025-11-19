अडानी के शेयरों पर आज क्यों है सबकी नजर, GQG के बड़े दांव के बाद कैसा है असर

संक्षेप: Adani Group Stocks: आज अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स और अन्य अडानी समूह के शेयरों पर सभी की नजर है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि राजीव जैन की कंपनी GQG पार्टनर्स ने ब्लॉक डील के जरिए अडानी समूह की पांच कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है।

आज अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स और अन्य अडानी समूह के शेयरों पर सभी की नजर है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि राजीव जैन की कंपनी GQG पार्टनर्स ने ब्लॉक डील के जरिए अडानी समूह की पांच कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। हालांकि, शुरुआती कारोबार में अडानी पावर 1.14 पर्सेंट ऊपर 151.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अंबुजा सीमेंट भी हरे निशान पर है। अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स लाल निशान पर हैं।

GQG ने बढ़ाई हिस्सेदारी एनएसई के ब्लॉक डील आंकड़ों से पता चला है कि GQG पार्टनर्स ने अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में अपना शेयरहोल्डिंग बढ़ाया है।

किसमें कितनी की खरीदारी अडानी एंटरप्राइजेज: GQG ने 53.42 लाख शेयर 2,462 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदे, जिसका कुल मूल्य 1,315.20 करोड़ रुपये था। इन शेयरों को रिलायंस इंस्टीट्यूशनल रिटायरमेंट ट्रस्ट ने बेचा।

अडानी पोर्ट्स: GQG ने 73.17 लाख शेयर 1,507.6 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदे, जिसका कुल मूल्य 1,103.14 करोड़ रुपये था। ये शेयर रिलायंस ट्रस्ट ने बेचे।

अडानी ग्रीन एनर्जी: GQG ने 77.39 लाख शेयर 1,088.6 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदे, जिसका कुल मूल्य 842.53 करोड़ रुपये था।

अडानी पावर: GQG ने 83.61 लाख शेयर 153.28 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदे, जिसका कुल मूल्य 1,281.57 करोड़ रुपये था।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस: GQG ने लगभग 53.94 लाख शेयर 1,021.55 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदे, जिसका कुल मूल्य 551.08 करोड़ रुपये था।

सितंबर महीने के तिमाही के अंत में, GQG पार्टनर्स के पास अडानी ग्रीन एनर्जी में 2.46% हिस्सा, अडानी पोर्ट्स में 2.42% हिस्सा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 1.86% हिस्सा, अडानी एंटरप्राइजेज में 1.75% हिस्सेदारी और अडानी पावर में 1.54% हिस्सा था।

आईडीबीआई कैपिटल की अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर रिपोर्ट आईडीबीआई कैपिटल ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों पर अपनी रिपोर्ट शुरू की है और उसे 'खरीदें' की रेटिंग दी है तथा लक्ष्य मूल्य 1,195 रुपये प्रति शेयर रखा है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस स्मार्ट-मीटरिंग के व्यवसाय में मजबूत स्थिति में है और एनर्जी सॉल्यूशंस के व्यवसाय के जरिए विकास कर रही है।