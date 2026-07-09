क्यों आता है इनकम टैक्स सेक्शन 245 का नोटिस, क्या आपका रिफंड रुकने वाला है?
मुख्य बातें
- Income Tax Notice: धारा 245 की यह सूचना तब जारी की जाती है, जब विभाग को पता चलता है कि आपको करेंट एसेसमेंट ईयर के लिए रिफंड मिलने वाला है
- इस खबर के जरिए सीए संतोष मिश्रा आपको बेहद सरल भाषा में बता रहे हैं कि यह नोटिस कब और क्यों जारी होती है और जवाब कैसे देना है?
अगर आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 के तहत कोई इंटिमेशन मिला है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। दरअसल, इस सूचना का सीधा अर्थ यह है कि आयकर विभाग आपके पुराने वित्तीय वर्ष के बकाया टैक्स को एडजस्ट करने के लिए आपके मौजूदा साल के टैक्स रिफंड में से पैसा काटना चाहता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। सीए संतोष मिश्रा आपको बेहद सरल भाषा में बता रहे हैं कि यह नोटिस कब और क्यों जारी होती है और जवाब कैसे देना है?
क्या है यह नोटिस और क्यों आता है?
धारा 245 की यह सूचना तब जारी की जाती है, जब विभाग को पता चलता है कि आपको करेंट एसेसमेंट ईयर के लिए रिफंड मिलने वाला है, लेकिन साथ ही आपके ऊपर किसी पिछले वित्तीय वर्ष का कोई अवैतनिक कर बकाया भी है।
सीए संतोष मिश्रा एक उदाहरण से समझाते हैं। उन्होंने कहा, "मान लीजिए कि आपको वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12,000 रुपये का रिफंड मिलना है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में टैक्स क्रेडिट में मिलान न होने या Tax चुकाने में चूक के कारण आप पर 8,000 रुपये का Tax बकाया है। ऐसे में विभाग धारा 245 के तहत यह प्रस्ताव भेजता है कि वह इस बकाया राशि को आपके रिफंड में से काट ले। नतीजतन, आपको 12,000 के बजाय सिर्फ 4,000 रुपये का नेट रिफंड मिलेगा।"
उन्होंने आगे कहा, " हालांकि, विभाग इस एडजस्टमेंट से पहले आपको पहले से सूचित करना अनिवार्य करता है। आमतौर पर, टैक्सपेयर्स को यह सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। अगर इस अवधि में कोई जवाब नहीं आता है, तो विभाग बिना किसी रोक-टोक के आपकी रिफंड राशि को समायोजित कर सकता है।"
कहां देखें अपना बकाया Tax?
अगर आप जानना चाहते हैं कि आप पर कितना टैक्स बकाया है, तो इसकी पूरी जानकारी इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है।
- सबसे पहले पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करें। इसके बाद Pending Actions' विकल्प पर जाएं।
- 'Response to Outstanding Demand' पर क्लिक करें। आपके सामने सभी बकाया कर मांगों की सूची खुलकर आ जाएगी।
- यहां से आप पुराने और नए दोनों तरह के सेक्शन 245 नोटिस देख या डाउनलोड कर सकते हैं।
नोटिस मिलने पर क्या करें? जानिए तीनों रास्ते
एक बार जब आप संबंधित बकाया मांग का चयन कर लें, तो आपके सामने तीन विकल्प होते हैं। आपको अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विकल्प चुनकर ऑनलाइन जवाब देना होता है।
पहला: जब मांग सही हो और पैसा न चुका हो
- अगर आप मानते हैं कि बकाया मांग सही है और आपने इसका भुगतान अभी तक नहीं किया है, तो आप 'Demand is Correct' चुनें।
- फिर 'Not Paid Yet' का विकल्प चुनें।
- इसके बाद 'Pay Now' पर क्लिक करके भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें और भुगतान सफल होने के बाद अपना जवाब सबमिट करें।
दूसरा : जब मांग सही हो, लेकिन पैसा चुका दिया हो
- अगर मांग तो सही है, लेकिन आप इसका भुगतान पहले ही कर चुके हैं, तो 'Demand is Correct' चुने।
- इसके बाद 'Demand is Correct' चुनें। इसके बाद आपको चालान का डिटेल देना होगा, जिसमें भुगतान राशि, बीएसआर कोड, चालान सीरियल नंबर और पेमेंट की तारीख शामिल हैं। साथ ही, चालान की एक कॉपी अपलोड करके अंतिम जवाब सबमिट करें।
तीसरा : जब आपको मांग गलत लगे
अगर आप इस बकाया मांग से पूरी तरह या आंशिक रूप से असहमत हैं, तो आप 'Disagree with Demand' चुनें। पोर्टल पर दिए गए उचित कारणों में से अपनी बात चुनें और मांगी गई अन्य जानकारियां भरें। ध्यान रखें, अगर आप केवल आंशिक रूप से असहमत हैं, तो बची हुई बकाया राशि का भुगतान करने के बाद ही अपना अंतिम जवाब जमा करें।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें